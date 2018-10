Gryende priskrig på bredbånd

Foreløpig blir de to angriperne behandlet som brysomme mygg. Spørsmålet er om det snart går over til sviende vepsestikk?

1000 kroner billigere i måneden

Homenet tilbyr nå 1Gbps fiberaksess til 1000 kroner mindre enn Altibox – nemlig 599 kroner mot Altibox 1599 kroner. Den som vil kjøre høyhastighet har størst valgmuligheter i Hammerfest for der har Hammerfest Energi Bredbånd svart Homenet og tilbyr også de samme lave prisene 499 kroner i måneden for 500 Mbps og 599 kroner for 1 Gbps.

Altibox-selskapene skal ha 1599 kroner. Get skal ha 999 kroner for 1 Gbps nedstrøms. Telenor tar 999 kroner for 500 Mbps.

Det er i Oslo, Bergen, Harstad, Bodø, Narvik, Tromsø og Hammerfest at Homenets satsing er mest merkbar.

Homenet som er eid av Broadnet er en nykommer innen privat bredbånd. Først for to år siden satset de og det er i ferd med å gi resultater: De sikter mot en kundevekst på 21 000 over to år. Men slikt stunt koster. Av en omsetning på 56 millioner kroner i fjor tapte de åtte millioner. Selskapet er i en fase der de sår for senere å høste og da er pris på høye hastigheter ett middel. Fra Hammerfest meldes det at noen kunder hopper direkte fra 25 Mbps til 1 Gbps.

Blir dette prisnivået på gigabitaksess i Norge? Kanskje, men ikke ennå. Til det er Homenet for små og angsten for kapasiteten og forretningsmodellen for stor hos de tre store.

Sviende Chili

På mange måter kan Homenet og Chili Mobil sammenlignes. De er små og behøver ikke ta særlig netthensyn enn så lenge. Dessuten har Broadnet et transportnett med stor kapasitet. Chili Mobil går som kjent ut med tilnærmet ubegrensede datapakker til fast pris – 399 kroner i måneden - i mobilnettet.

Skjønt helt ubegrenset er ikke tilbudet: «Med Chili FRI DATA får du månedlig inntil 1000 GB og 12 GB i EU/EØS. Databruken gjelder på egen mobil.» Merk det: Du kan nok ikke bruke Chilis tilbud på PC og TV for fri strømming.

Chili Mobil har også det til felles med Homenet at de taper penger – mange penger – 19 millioner i fjor. Eieren Egil Skipenes er tøff, men det spørs likevel om han har rygg til å fortsette å tape titalls av millioner årlig. Telia og Telenor har iallfall ikke hevet seg på slike tilbud.