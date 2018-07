Norge har tregest bredbånd i Skandinavia

Variasjoner i nedlastingshastighet over kablet bredbånd varierer land og land i mellom, og også innad i enkeltland.

Nordisk flokk

Det har analyseselskapet Cable tatt hensyn til, og har målt gjennomsnittshastighet for kablet bredbånd i 200 land i verden.

Den dårlige nyheten er at Norge igjen er dårligere enn broderfolkene i Skandinavia.

Den gode nyheten er at kongeriket er på fjerde plass i verden, etter Singapore, Sverige og Danmark. Både Norge og Danmark har klatret opp på lista målt mot i fjor.

Inne på topp 20 er også Estland, Latvia og Litauen, mens Finland og Island er ute av dette gode selskapet av nordiske land, med plass 24 og 34. Nederst på topp 20 er USA.

Fra over 60 megabit til 0,31

Utgangspunktet er nedlastingshastighet, med hvor lang tid en film i HD-kvalitet og en total størrelse på 5 gigabyte tar. I Singapore tar dette 11 minutter og 18 sekunder med 60,39 megabit per sekund skriver Nordic Business Insider.

Sverige noteres for 46 megabit per sekund, Danmark med 43,99 megabit per sekund og Norge med 40,12 megabit per sekund.

Den generelle trenden er at størrelse og utviklingsnivå korrelerer, slik at store land i tidlig modningsfase har lav hastighet. Det gir seg blant annet utslag i at raske vekstøkonomier som dem i Baltikum alle er foran USA, som havner langt ned på lista.

Nederst i hastighet i verden er Yemen med 0,31 megabit per sekund, Øst-Timor og Turkmenistan.

Land som Nord-Korea, Eritrea og Bhutan er ikke med på lista i det hele tatt.

Grunnlagsdata ble samlet inn mellom juni 2017 og mai 2018.