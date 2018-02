Solid økning i farten til norske bredbånd

Internett-målingen til Statistisk sentralbyrå (SSB) dokumenterer antallet og ytelsen til norske bredbåndsabonnementer på kvartalsvis basis. Nå har tallene for fjerde kvartal blitt publisert, og disse viser at trenden med stadig sterk økning i ytelsen til bredbåndsabonnementene fortsetter.

56 prosent økning

Medianhastigheten for private bredbåndsabonnementer var i fjerde kvartal 2017 på 43,2 Mbit/s. Dette er en økning på 56 prosent i forhold til samme periode året før. For bedriftsabonnementer økte hastigheten fra 14,3 Mbit/s i fjerde kvartal 2016 til 17,1 Mbit/s i 2017.

Gjennomsnittshastigheten for private bredbånd økte fra 67,2 til 81,1 Mbit/s i fjerde kvartal alene, opplyser SSB.

Antallet privatabonnement økte også, og for første gang registrerte SSB mer enn 2 millioner abonnement i fjerde kvartal 2017, med 2.022.000. Samtidig gikk antallet bedriftsabonnementer tilbake med 2.600, til 129.000 i fjerde kvartal 2017.

Akershus nummer en

Akershus gjør et kjempehopp opp til førsteplassen som fylket med høyest medianhastighet på private bredbånd i fjerde kvartal 2017 med 52,2 Mbit/s, mot 29,9 Mbit/s året før. Denne posisjonen holdt Rogaland i samme periode året før, mens i 2017 landet fylket på en knepen andreplass, med 51,2 Mbit/s. Oslo landet på tredjeplass, med 50,2 Mbit/s i fjerde kvartal 2017.

På bunnen av denne oversikten finner vi Oppland og Finnmark, med en medianhastighet på henholdsvis 25,3 og 25,4 Mbit/s. Året før hadde disse fylkene 16,1 og 20 Mbit/s.

Median, ikke gjennomsnitt

SSB henter inn grunnlagstallene for denne statistikken elektronisk via Altinn fra internettleverandørene. Fordi at SSB valgte å endre kategoriseringen av abonnentene fra første kvartal 2017, er ikke gjennomsnittshastighetene fra da av sammenlignbare med tidligere tall.

De fire laveste hastighetskategoriene ble da slått sammen til en kategori, fra 128 kbit/s til 4 Mbit/s. Samtidig ble det lagd tre nye kategorier over det som tidligere var raskeste kategori, fra 128 Mbit/s og opp.

Det betyr at et abonnement på 1 Gbit/s ville tidligere havnet i samme kategorien som et abonnement på 150 Mbit/s. Nå kommer det raskeste abonnementet to kategorier over, og får en mer korrekt verdi i hastighetsberegningen.