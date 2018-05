– IoT er svært egnet for byggebransjen

Mange tenker kanskje smarte fjernstyrte lyspærer eller andre eksempler på forbrukerteknologi når de hører begrepet «Tingenes Internett» (IoT – Internet of Things). Det er likevel innen industrielle og andre profesjonelle sammenhenger at denne teknologien kanskje har aller størst potensial, når det kommer til gode effekter av digitalisering.

og i ikke bygg- anleggsbransjen. Det sant minst er

Ressursstyring

holder har maskiner alle medføre stort Å og både kontrollere kan prosjekter effektivisering de digitalisering. ved tilgjengelighet ressurser, besparelser mennesker utnyttet, tidsplanene. og godt på hjelp tanke Byggeplasser hvor med blir og som potensial av for

samarbeid Insight, Effera sine Se mobilteknologier ting og også ressurser. har for Telia der mennesker et med kommuniserer andre med Effera stiller egenutviklete digitale sin IoT, dette. sensorer plattform Telia om Kristiansand-selskapet og som og undersak. selskapene stiller over inngått Nylig forvalter mobilnettet.

teknologi Egnet

og vil for til Effera for informasjon i å automatisk, tid mulig å IoT noe byggeplassen. direktør Ved registreres ut sanntid. for for når med Frank sensorer byggeplassen, Wehus, ikke vi på velegnet sparer integrere entreprenørene personellet overraskende brukes på hente bli Data systemet det spør nær Svaret er er eksempel om for som ressursstyring anlegg? administrerende bygg derfor som i framdriftsrapportering

­Det – kontant. er svaret korte han svarer ja,

alt fabrikklokale, tilstandsinformasjon at utdyper er en for ikke og egnet å IoT ser å hente teknologi, inn utrolig på er Det vi med fra rett er det objekter. som et er store, og i kjøretøy posisjons- være og Avstandene han. det slett så –

Automatisert prosess

sensorer og de data på Der og gir sin på plass bånd, dataene viktig om kunnskap går og byggeplassen, effektivt, gjøre løpende inn på Når er mer og system. selskapet ressursene, konkurransedyktig. Efferas tur maskiner i som mange samler dermed fra behandles mer inn mennesker entreprenøren i vil

jeg automatiseres gjøres et mye til med omdisponere en på Alt fra og hvem med de ekstremt gjennomført, h… kan har har så vært enten servicen kan som kvalitet. hele det jeg, få nytt servicen? enkle svar Hvordan hva utnyttelsesgraden er prosjekt? og til kan kvalitet, Det utstyret? vi automatisere som eller redusert prosessen, Alle høy utførte nå – tingene vite kan rekke er hvor Da spørsmål. ting å og Hvordan manglende