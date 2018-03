TV-kunder får Nettkino

Det er et ønske om å gi kundene tilgang til ferske filmer. Det vil si med en gang de er utspilt på kino. Samarbeidet med Telenor gir Nettkino muligheten til å få sine filmer ut til et publikum på 546.000.



– Vi får et større utstillingsvindu med distribusjon til 546.000 TV-seere og kan utvikle oss raskere i samarbeid med Telenor, sier Elisabeth Sjaastad, prosjektleder for Nettkino.



At filmene nå blir tilgjengelig for Canal Digital og Telenor, betyr også at filmene blir tilgjengelige via T-We. Filmer som får kort tid på kino eller ikke vises på alle kinoer vil også bli tilgjengelig via Nettkino. Prisen for filmer via T-We vil være det samme som for en kinobillett. Fordelen er selvfølgelig at hele familien klarer seg med en billett.



– Vi ønsker å gi publikum et mangfold av innhold, og norsk film er mest populært. I fjor var «Kongens Nei» og «Børning» blant de mest sette titlene i T-We. Nettkino blir en viktig samarbeidspartner for å levere gode seeropplevelser. Samtidig er det veldig gledelig at vi kan synliggjøre de gode norske filmene som produseres, sier Birgit Bjørnsen, leder for TV og bredbånd i Telenor og Canal Digital Kabel.

Nettkino

Nettkino er en strømmetjeneste som samarbeider med en del utvalgte norske kinoer. Konseptet er basert på norsk teknologi og utviklet i Norge. Tjenesten er støttet av Kulturdepartementet og EUs Kreative Europa-program.