Ny sjef for Capgemini Skandinavia

Anil Agarwal ble forfremmet til President for Capgemini Scandinavia Business Unit medio 2018. I tillegg er han Executive Vice President hos Capgemini.

Siden han kom til Capgemini i 2012, har Anil hatt ulike lederstillinger i regionen. Tidligere i år ble han utnevnt til administrerende direktør for Norge og Sverige. Etter en vellykket utvikling i begge land, har Anil nå blitt utnevnt til President for Scandinavia Business Unit.



Agarwal har en Bachelor i matematikk fra St. Stephen’s College i Delhi og en Master of Business Administration fra Indian Institute of Management i Bangalore. Han har bodd i Europa i snart 20 år, med Stockholm som sin hjemby hvor han bor sammen med kone og to døtre.

– Agarwal har levert svært gode resultater gjennom alle år i Capgemini, og vi er glade for å utnevne ham til President for den nye forretningsregionen i Capgemini som heter Scandinavia Business Unit. Anil og hans lederteam er godt posisjonert i regionen for å bringe både bredden og dybden av vår kompetanse til våre kunder, fra teknologitjenester til rådgiving og innovative digitaliseringsprosjekt. Jeg er overbevist om at Anil kommer til å bruke hele spektret av våre tjenester og talenter, til nytte for det Skandinaviske markedet, sier Olivier Sevilla, Group Executive Board member og CEO of Europe Strategic Business Unit hos Capgemini.