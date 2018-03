CRM-suksess, tross sterke konkurrenter

Superoffice er norsk markedsleder innen salg og leveranse av CRM løsninger, og den europeiske satsingen ser ut til å gå på skinner. Framtiden ser svært lys ut, om vi skal tro konserndirektør Gisle Jentoft.

– Vi har lang erfaring med CRM-området, og bra kultur i butikken, svarer han på spørsmålet om hvordan Superoffice har klart å holde en ledende posisjon i et tøft marked, med gigantiske konkurrenter.

Dedikert kundestøtte

– Vi er salgs- og kundeorientert, og vi jobber tett på kundene. For tre år siden etablerte vi det såkalte CX-teamet vårt. CX (customer experience)-teamet er en gruppe mennesker som opererer i våre markeder og har som sin eneste oppgave å støtte kundene. De har ikke salgsbudsjett eller liknende, og er en verdifull og kostnadseffektiv diskusjonspartner for kundene. Noe tilsvarende får de ikke fra noen amerikansk aktør. Vi ligger tett på og jobber med dem uten at de hele tiden må betale.

Utviklingsdirektør Guttorm Nielsen trekker fram dedikerte eiere som en annen suksessfaktor. De har konsekvent pløyd overskudd tilbake og investert videre i bedriften, samtidig som Superoffice har holdt seg strengt til kjernevirksomheten, CRM, gjennom hele sin snart 30-årige historie.

Selv om Superoffice har en svært solid posisjon innen CRM og ligger på førsteplass i Norge innen CRM Salg, mener Jentoft og Nielsen at den virkelig store boomen ligger rett rundt hjørnet. Stikkordene er GDPR og skyen.

­­GDPR som konkurransefortrinn

– Vi er de beste på GDPR. Vi er europeiske og så ganske tidlig at dette vil bli viktig - kombinasjonen av tøffe krav til bedriftene og voksende bevissthet knyttet til personvern blant forbrukere. Å beherske GDPR gir en stor konkurransefordel i forhold til de amerikanske selskapene.

Superoffice har holdt på med GDPR-forberedelsene i snart to år, og utfordringen er å forholde seg til et helt nytt regelverk samtidig som det skal implementeres i praksis. Innen markedsføring er det for eksempel av vesentlig betydning å redde eksisterende markeds- og persondata under innføringen av GDPR. Mange ting må avklares underveis i et GDPR-prosjekt og er noe som må gjøres i samarbeid med kundene. Truslene ved å ikke være GDPR-compliant viser seg på mange måter, og spesielt de store kundene vil allerede i dag ikke kjøpe av selskaper som ikke har orden på personvernrutiner og sikker lagring av sine data.

– Data om personer og digitale spor er dagens olje, sier Nielsen, og viser til at de danner grunnlag både for avansert analyse og for kunstig intelligens. Er ikke dataene samlet inn og lagret på lovlig måte, er det for eksempel ikke mulig utnytte kunstig intelligens i moderne markedsføring.

Her mener Nielsen at Superoffice har et stort pre i forhold til de store amerikanske konkurrentene, noe han også får bekreftet i markedet. – Seminarene våre går for fulle hus over hele Europa. Vi ser lite til de amerikanske konkurrentene. Nærhet til det europeiske markedet og kundene er en stor konkurransefordel.

Han tror GDPR vil markere et tidsskille i markedet: – De som er i stand til å hjelpe kunden med å etablere GDPR compliance løftes fremover sammen med sine kunder, de som ikke har kompetanse, erfaring og produkter som støtter GDPR på en brukervennlig måte, vil forsvinne. Akkurat på samme måte som de leverandørene som i dag ikke kan tilby sky-baserte løsninger vil forsvinne.

– Mange bedrifter lurer på hvordan de kan samle inn og behandle persondata på en lovlig måte og unngå bøter på 20 millioner euro (som den nye loven gir anledning til). Uten lovlig innsamling og dokumenterte prosedyrer for behandling, vil man for eksempel få store problemer sin markedsføring i tiden som kommer.

GDPR gir skysatsing

Denne forventete boomen mener de vil komme av en kombinasjon av selskapets opparbeidete GDPR-kompetanse og skyløsningen deres. Nå velger hele 92 prosent av de nye kundene skyløsningen, ikke minst på grunn av at det vesentlig forenkler de hyppige oppgraderingene av programvaren som er nødvendig under innføringen av GDPR.

– Poenget er at når GDPR kommer må oppgraderingene skje trinnvis, noe som innebærer en lang og krevende prosess for on premise-løsninger. Løftes løsningen til skyen, er det Superoffice som har ansvaret for oppgraderingene, som vil skje for kundene hver 3. uke. At vi har høyeste ISO-sertifisering og tilfredsstiller EUs strenge krav, både innen lagring og løsning, gjør også løsningen attraktiv, spesielt hos de store bedriftene.

– Vi har satt et skikkelig fotavtrykk internasjonalt, sier Jentoft. – Fremdeles står vi sterkest i Norge, der 39 prosent av omsetningen skjer, men virksomheten utenfor Norge er også på vei oppover.

Ellers i Europa har Superoffice etablert seg med egne selskaper i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Sveits og England. I tillegg til nye kunderelasjoner opplever de at kundene har datter- eller morselskaper i flere land og tar CRM-løsningen sin med seg. I denne prosessen spiller cx-teamene en viktig rolle.

Jentoft poengterer at Superoffice har et multi-nasjonalt fokus, til forskjell fra et internasjonalt fokus. Eksempelvis framstår datterselskapet i Tyskland som fullstendig tysk. Kunden skal oppfatte det som et lokalt tysk selskap, noe som underbygges av at alle ansatte er tyske, det samme er adresser, lovgivning, kultur og så videre.

– Kundene vil kjøpe lokalt, og vi er lokale i de landene vi er etablert. Altså multi-nasjonale. Dette i kontrast til den amerikanske modellen, der datterselskapene styres fra sentralt hold.

Lokal identitet

I Norge har Superoffice noen få direkteforhandlere, sier Jentoft og trekker spesielt fram Ganske Enkelt, som de har jobbet med i mange år. – Vi legger opp til at det skal være enkelt. De jobber med nysalg og følger opp og utvikler kunder. En god del av Vismas partnere leverer også løsninger basert på Superoffice CRM, slik at Visma i prinsippet fungerer som en slags distributør, der forhandlerne står for kundekontakten. I tillegg selger Superoffice også løsningene sine direkte.

De ureviderte tallene for 2017 viser en totalomsetning på 378 millioner kroner. Mens den totale veksten, som var rent organisk, lå på fire prosent, kunne de notere seg en vekst i de repeterende inntektene på 11,3 prosent. Dette avspeiler tendensen mot at nye kunder i vesentlig grad velger skyløsningen. I år venter Jentoft at omsetningen vil runde 400 millioner.

– Det har gått bra til nå, og framover skal det gå enda bedre. Siste årene med sky og GDPR har vært morsomme. Nå er det mer liv enn det har vært hele det siste decenniet, sier Jentoft avslutningsvis. Han venter at GDPR vil bli en av de viktigste vekstfaktorene i 2018, og at dette vil fortsette inn i 2019.