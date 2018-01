Tryg velger norsk-utviklet CRM

Danskeide Tryg Forsikring er Nordens tredje største forsikringsselskap. Nextcom er stolt over å ha fått innpass i det som mange mener er en litt konservativ forsikringsbransje, fremgår det av pressemeldingen fra Nextcom.

Gjennombrudd

Fra før av har Nextcom levert salgs- og kundestøttesystemer til mange norske og utenlandske bedrifter, men selskapet ser altså på Tryg-avtalen som et viktig gjennombrudd for satsingen mot forsikringsbransjen.

– Både Tryg og vi har jobbet lenge med å få på plass et CRM-system som passer deres bransje, sier administrerende direktør Thomas Wolf hos Nextcom.

– Vi har måttet ta hensyn til et komplisert og omfattende forsikringssystem hvor taushetsbelagt informasjon ikke skal komme på avveie. Samtidig hadde Tryg flere systemer som måtte innarbeides i vår løsning. Men det gikk bra, og vi er veldig glad for at vi nå har fått vår første storkunde i forsikringsbransjen, sier Wolf.

Thomas Wolf startet selskapet Nextcom i 2006 sammen med Steinar Talmoen.

For 400 selgere

CRM-systemet som er levert til Tryg er en kombinasjon av systemer som skal gjøre hverdagen enklere og mer oversiktlig for selgere og ledere. Investeringen kan fort bli en av de viktigste it-satsingene i 2018 for drøyt 400 ansatte som selger forsikringsprodukter for Tryg, heter det i pressemeldingen.

– Nextcoms system bidrar til at vi blir et enda mer kundevennlig selskap, samtidig som vi får profesjonalisert ytterligere vårt salgsapparat i alle ledd, sier Torbjørn Fotland, leder for opplæringssenteret til Tryg Forsikring.