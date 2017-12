Gamarue-nettet er tatt ned

Jakten på dem som har stått bak Gamarue-trusselen, har pågått helt siden 2011. Det måtte til et bredt samarbeid mellom databransjen og og politimyndigheter på flere kontinenter for å få tatt knekken på aktiviteten, som bare de siste seks månedene har infisert 1,1 millioner datamaskiner med skadelig programvare – hver måned.

Datamaskinbrukere i 223 land skal ha vært berørt av saken.

Gamarue-botnettet er også blitt kalt Andromeda- og Wauchos-nettene.

Trojaner-jakt

Det var sikkerhetsselskapet Eset som oppdaget Gamarue-nettet for seks år siden, da man kom over et trojanervirus kalt Win32/TrojanDownloader.Wauchos.

Sikkerhetseksperter hos Eset har samarbeidet med Microsoft og med andre sikkerhetsselskaper samt med politiorganisasjoner som FBI, Interpol og Europol i jakten på dem som har stått bak denne kyberkriminelle virksomheten.

Disse instansene samarbeidet om en felles aksjon som startet 29. november i år og som hadde til formål å få stengt ned botnettet, få slutt på spredningen av skadelig programvare via Gamarue-nettet og få pågrepet bakmennene. Aksjonen var vellykket, melder Eset.

Arrestasjon

Ifølge pressemeldingen fra Eset er det foretatt en arrestasjon, uten noe mer konkret informasjon.

Men nettstedet Bleeping Computer meldte tirsdag ettermiddag at Europol har bekreftet at én person er arrestert i forbindelse med saken. Arrestasjonen skal ha skjedd i Hviterussland, og den arresterte skal være personen som har skrevet den opprinnelige kildekoden bak Gamarue-angrepene.

Politiaksjonen skal også ha resultert i at de sju viktigste serverne i systemet er blitt stengt og at myndighetene har fått fatt i over 1.500 vertskapsdomener for den kriminelle aktiviteten.

Kjernen i Gamarue-kriminaliteten har vært en rekke såkalte botnett, der infiserte PC-er over hele verden er blitt programmert til på egenhånd å søke etter id-informasjon og annen informasjon i datasystemene eller til å la seg fjernstyre utenfra til ulike oppgaver, som for eksempel å spre ytterligere skadelig programvare til systemene som er under angrep.

Virksomheten har etter hvert vokst utover sine egne grenser, og resultatet er blitt en rekke uavhengige Gamarue-botnett spredd over hele kloden.

Til salgs på nettet

Løsningen har vært til salgs på den såkalte mørke delen av internett i en årrekke gjennom en rekke undergrunnsfora, og hensikten har vært å stjele id- og personinformasjon samt å laste ned og installere ytterligere skadelig programvare på systemene som er angrepet. For bakmennene har altså noe av fortjenesten åpenbart kommet fra videresalg av den skadelige programvaren til andre kyberkriminelle.

Den skadelige programvaren kan brukes til å gjøre tilpasninger av boter i form av innstikksmoduler. Eset har funnet ut at slike er blitt distribuert over hele verden gjennom sosiale medier, meldingstjenester, spam og på andre måter.

Sikkerhetsselskapet Eset greide å utvikle sin egen bot som til slutt ble i stand til å kommunisere med Gamarue-servere og som dermed kunne spore opp og følge trafikken på en rekke Gamarue-botnett det siste halvannet året.

Et problem for sikkerhetsekspertene har vært at Gamarue-trusselen har endret seg hele tiden og dermed vært vanskelig å følge med på. Eset har utviklet sin egen Eset Threat Intelligence-tjeneste som selskapet hevder har vært et viktig verktøy i kampen mot Gamarue-trusselen.