Utpressing øker før personvernsatsing

Selv om innføringen av nye personvernregler blir forsinket, så har General Data Protection Regulation, «GDPR», allerede blitt en mulighet for crackere og andre cyber-kriminelle. Gjennom innbrudd i svake datanettverk og datanapping av persondata underlaget GDPR, kan kriminelle forsøke utpressing.

Billigere enn myndighetene

Løsepengene blir gjerne fastsatt til å være litt lavere enn de potensielle bøtene virksomhetene kan få som følge av GDPR-brudd.

- Sikkerhetsrapporten vår for 2017 viser at trussellandskapet er veldig omfattende og økende. Cyberkriminelle demonstrerer klart og tydelig at de er i stand til å presse selskaper for mye penger ved å strategisk velge seg ut kritiske ressurser hos sine ofre, sier Karianne Myrvold, kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

Løsepenger for å unngå GDPR-bøter følger en tidligere trend med løsepengevirus. Slike virus vokste 32 prosent på et år, og kostet virksomheter jorda rundt nærmere 50 milliarder kroner, hevder Trend Micro.

Epost-trusselen

Løsepengevirus spres i dårlig sikrete systemer, og datanapper store datasett ved å kryptere dem. For å få dekrypteringsnøkkelen, må løsepenger betales. Den vanligste infeksjonen kom gjennom epost, og hele 94 prosent av angrepene startet der i fjor. Det var en stigning på femten prosentpoeng fra 2016.

Antallet svindler rettet mot C-sjiktet i virksomhetene, direktørsvindel via epost, viste en kraftig vekst siste halvdel i fjor. Nærmere 10.000 angrep ble oppfanget av Trend Micro, og på verdensbasis regner firmaet med at verdien vil bli om lag 90 milliarder kroner i år. Dette er opp fra anslagene for de to foregående årene på til sammen 30 milliarder, hevder selskapet.

Sjefer og kryptoangrep

Slike svindler, som baserer seg på kjennskap til interne strukturer og sosial manipulering, er enkel og billig for angriperen. Omdømme og prestisje hos den angrepne gjør at slike svindler ofte ikke blir anmeldt.

Klassikeren skadevare fantes i millioner også i fjor. Danmark var mest utsatt, men av de 41 millioner angrepene i Norden var Norge det andre mest utsatte landet.

En ny angrepsarena er kryptovaluta, og utvinning av slikt. Trend Micro fant 50 millioner tilfeller av slik datakverning, og hele 100.000 tilfeller der skadevare ble brukt for å angripe kryptovaluta for vinnings skyld.