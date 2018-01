Stinn brakke hos Dataforeningen

Den norske dataforenings (DND) månedlige arrangement «Fredag morgen hos DND» har blitt en stor suksess. Interessen var også stor på årets første arrangement, og det er ikke så rart, etter som agendaen besto av to av de største samtaleemnene i it-bransjen det siste året: Kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) og den nye personopplysningsloven (GDPR – General Data Protection Regulation).

Foranledningen var et samarbeid mellom Datatilsynet og DND. Datatilsynet lanserte i dag sin nye rapport «Kunstig intelligens og personvern», og de valgte DNDs arrangement som arena for presentasjon og debatt.

900 deltakere landet rundt

At både AI og den nye personopplysningsloven er emner som mange er interessert i, visste vi fra før. Om dagens arrangement opplyser Christian Torp, generalsekretær i DND, at det var omlag 300 personer i salen i Oslo. I tillegg var det satt opp felles visning av videostrømming fra Oslo til Bergen, Trondheim og Bodø. På de arrangementene var det henholdsvis nærmere 50, cirka 70 og 80 deltakere lokalt. I tillegg var det 400 enkeltpersoner som så overføringen.

Torp uttrykte overfor Computerworld at han er svært tilfreds med oppslutningen.

– Det er fantastisk hyggelig å se at så mange har kommet for å høre om personvern og kunstig intelligens. Det har ikke alltid vært sånn at man må kjøpe billetter for å komme inn på personvernseminarer, og at det stort sett er utsolgt og ventelister. Så vi som jobber med personvern, vi lever i en fantastisk spennende tid, sa direktøren i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, under sin innledning.

Personvernet er ikke dødt

De viktigste momentene i Datatilsynets rapport ble presentert av Christine Dalebø Gjerdevik, juridisk rådgiver i Datatilsynet. Hun gav en rask oversikt over hovedpunktene, ikke ulikt det du kan lese i vår artikkel om rapporten, publisert tidligere i dag.

– Vi i Datatilsynet tror ikke at kunstig intelligens vil bli personvernets undergang, sa Gjerdevik under avslutningen av sitt innlegg.

Etter denne innledningen var det duket for to paneldebatter. Da diskuterte først Alfhild Stokke fra Direktoratet for E-helse, Bjørn Taale Sandberg fra Telenor Research, Einar Duenger Bøhn fra Universitetet i Agder og Kjetil Thorvik Brun fra Abelia kunstig intelligens i konteksten personvern, samfunn og ledelse.

Deretter stilte Johannes Brodwall fra Sopra Steria, Anders Løland fra Norsk Regnesentral, Kari Laumann fra Datatilsynet og Simen Sommerfeldt fra Bouvet opp for å snakke om kunstig intelligens i kontekst teknologi og GDPR.

Begge paneldebattene var interessante nok, selv om det ikke skal sies at det var opphetet debatt.

Videoopptak fra arrangementet finner du på DNDs nettsider

Rapporten fra Datatilsynet finnes på tilsynets hjemmesider