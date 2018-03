Brannslukking eller globale ambisjoner?

Vi har bedre forutsetninger enn våre naboland innen kraftleveranse og priser på kraft, men vi har ikke innrømmet at vi mangler mørk fiber og internasjonale føringsveier til internasjonale priser. Dessverre har det norske fibernettet fremstått som dyrt, gammeldags, med variabel kvalitet eller som en av aktørene uttalte for mange år siden ”surprisingly unsophisticated”. Mangel på tilbydere er også et problem, men det vil være feil å kritisere de som eier disse fibrene. De har hatt behov for dem selv, så vi må ha respekt for at de ønsker å ta vare på sitt eget fremtidige behov.

og tide kurtisert dem har å for hva tenke på plass. offentlige frister, er er å for kanskje men Norge på årrekke Svaret må få andre til Norske samme: høre som en til det det å gigantene Norge. med fiber representanter globale politikere skal Da de stadig meste nytt? i Det

Norway as a Service

Bulk Infrastructure mottok internasjonale henvendelser til tomter i Oslo-regionen for etablering av datasentre allerede i 2010, og vi har siden sett data og datakraft som ideelt for norsk næringsutvikling. Sammen med våre nasjonale behov innen digitalisering vil det være betydelig med behov for digital infrastruktur fremover. Det passer godt inn i de fire hovedkriterier vi i Bulk har når vi skal investere. Det skal skape bærekraft, være infrastruktur, være skalerbart og at Norge skal være løsningen. Vi har valgt å kalle det Norway Service a as .

vil petroleumssektor rekke drivverdig til klarer 1969 rekkevidde. vi en lære. global fulgte er så må norsk Om for i flere for nasjonalt innen norsk og erklært internasjonale Ekofisk-feltet Potensialet Norge norsk etablere se Gassco. vannkraft å datakraft at store knyttet ble land Norge få kompetanse. å vårt i er stort seg gassrørnett så fibernett, for å til Når teknologisk Mongstad utvikling til av en vi brå til til Det statlige og «Gassco-ambisjoner» investere på andre Norge. raffinerier ha førte oljeselskaper

vi med siste at naturlig minst norsk har den av data kraftkrevende for hatt oljen. det Norge finner gass. et derfor svunnet distribueres ambisjoner eksplodert. lagres har de internasjonale og akkurat rimelig vegne Det likhet raffineres, produseres, se industribedrifter har for Men som norsk at hen mange Jeg Samtidig og vannkraft på skrikende er norsk - leveringssikker strøm datasentre har ikke behov nye til og ti samme olje norske som den olje for og å år den kanskje er som vanskelig gass. må i

Datakraftens Gassco

Innen fiber være føringsvei mellom internasjonalt. å å fiber som ferdig. 2015. Norge ringen og Oslo-Kristiansand-Stavanger-Bergen-Oslo oss et fiber og har var både Denne sikret Kristiansand ut med i skal etablere datasentre For nasjonalt Danmark Norge 2019 utgangen en redundant med starten Infrastructure å stor-ring kunne av Sverige. for det Bulk store og av utenom lykkes bygging Vi sett på etablere transportnett kritisk på i av moderne

i slik Vår «Havfrue»-kabelen Irland tillegg i nett… nye i nyeste skal Tyskland, koble eksisterende stor-ringen til til direkte USA, og investering Norge som land