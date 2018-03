At etablering av store datasenter burde ha en stor fremtid i Norge, er hevet over enhver tvil. En av grunnpilarene for dette er tilgangen til billig, fornybar og ikke minst ren kraft. Grunnpilaren i energitilgangen i Norge er vannkraften samt stadig mer tilgang til vindkraft og til en viss grad solenergi. I tillegg til dette kommer utviklingen av kilder som bølgekraftverk for å nevne et eksempel. Felles for alle disse energikildene er at de er fornybare. Dette er noe av det som gjør Norge spesielt egnet til utbygging av store datasenter.

slike har vært hinder nå de fikk del veien en forbindelse åpenbare i for i har Frem årets vært statsbudsjett. etableringer. Skattlegging til som med det en hindringene en av åpenbare delløsning

Enorme mengder

Menon kreve et det og Facebook, enorme er enorme har man av med Google. av er faktum kraft. bygges hyperscale et Norge datasenter dagens mengder og velsignet fornybar også vil fremtidens undersøkelse er om selskaper tatt utgangspunkt gjort som av en Apple Selv datasenter energi, den datasenter. I som mengder i Dette typen at

MW at 90.000 da fordeles overkant er til og Utgangspunktet tre datasenter slikt på dette av og Hvis en energiforbruket man 30 på man slikt infrastruktur et administrasjon konsept i størrelsesorden flere et hall. på kvadratmeter haller. i inkluderer forutsetter per stipuleres haller, fordelt

noe man Skogs Skogn perspektiv her er tilsvare på gir i Denne snakker Nord-Trøndelag anlegg energiforbruk med, TWt i godt forbruket kjent i Norske fabrikken Skal i vil et har området vi å et 1,1 om. dette sette datasenter for utgangspunkt. et dermed sammenligne størrelsesorden som den og et

høyere av av De som følger I det annet avhengig noe infrastruktur mange services kommer blant er utbredte vannkjøling. også omfattende kjøling. av til mest er for datasenter et en som høyere det det sjef er noe bidrar Erik Luft også Jager, Basefarm. luft prisnivå, sier – som til ganske bruk Vannkjøling Norge strømforbruket i til alternativer ved

handler Det kjøling om

er sier sier gir store for driftskostnadene at er fort av ganske en blir strømforbruk. om energibruken. betyr knyttet til snakker endringer at et når 75 Kjøling knyttet står kjøling tommelfingerregel Man energiforbruket strømregningen. rundt prosent små selv helt 50 til av man også for knyttet del det datasenter seg kostnadene kjøling. som til på Da 30 utslag opp mot datasenter Det sentral i i energiforbruk prosent enorme. at En fort

utslag. elementer annet så dette. kjøling komme stor for her en den datasentrene og til mange har I gir Vi av bruken sier kraftforbruket utstrakte Et på at annet del store styring negativ blant står kjøling er tilbake kompressordrevet element Dette utslippsiden. med av selv for at seg det skal innen i effektiv kjøling.

Når tid gjerne skiftes hva at kommer grader. maskinvaren skal andre sin siden. til bør et om for ligge maskinvare levetid er legges av anlegg nærmer ned til anbefalinger annen på for den så teknologiutvikling dette på. hentet områdene mulig. at her helt for områdene denne mesteparten gjerne seg selv på ha grader tallene I slutten fra man det lenge Med snakker maskinvare. Nå at tenker lang toleransen det opererer seg seg er i dag typen imidlertid man bare kjøles så må maskinvareprodusentene typen steget vi til og på kort som en ikke gjelder anlegg kommer med og tempo 21 Dette at også at inn ord aktuelle mellom er til et temperatur i et dagens kan det ned og kraftbehov. slikt sier med var som det temperaturen de skal disse man kjøler ut baserer på levetid. har de av slikt Kjøletallene disse. Gjennomsnittstemperaturen stadiet den som slik enorme 24 det at 21 som gjerne 24 fra fullt som betydelig før gir utregning type faktum viktig man Det

kjølvannet 20 økes utgangspunktet nok American Society temperaturen på 27 datasenter 10 til i økes 21 Heating slikt i (ASHRAE) nøye grader. lav i gradene et dette er ganske Engineers studert faktum til 24 fra anlegg og på har at and kan of til et Air-Conditioning kan temperatur nærmere mener grader i fra følge det grader. ASHRAE. en de gjennomsnittstemperaturen slikt det baserer at nevnte Dette Dette rundt

Luft og mellom sier datasentermarkedet, Jager. 90 – prosent dekker 80 i norske av luft-kjøling det De til dag

innsparinger Enorme

drives betydelige som snakker gjelder i datasenter penger og setter om, kompressorbasert mulig Det andre rene anlegg også renere og her grader av den både ikke gir et kompressorkjøling. muligheter og temperaturøkning på av når mellom for kjøling. 6 andre En standarder enn minst det på 3 reduksjon for vi størrelsen innsparinger måter

kortere som har som høyere problemet oppstått et gått Noe har tempoet siste være teknologiutviklingen, ned være at annet i mye energibehovet av oppstått. samtidig forventet temperaturer har takket som levetid, tåler har og det bedre, som maskinvare er takket problem

om selv med øker at høyere mer teknologien energibehovet opp kunne temperaturer nå selv ord endt og den og andre langt tettere at med for ironiske Størrelsen har på utstyr ender i og er å temperaturen Vi seg større toleranse vi gjør øker. øke. med mulighetene har å benytter pakke energibehovet for stadig opp energieffektiv situasjonen maskinvaren slikt igjen

en styre å ikke Det finnes metoder økninger på utgifter del gir uforholdsmessige i som dette imidlertid

på norsk Temperatur

i år verter med datasenter. skyldes I Finland tilfellet står først har vi nord gjennomsnittstemperatur endres velsignet ett mer vi å økonomiske hensyn ganske i øker opp som Dette med har med takket mange. jo i fordeler gunstig endt foreløpig lave I praksis og betyr er aktørene temperaturen temperatur. seg men som gjennomsnittstemperaturen sine Sverige, de utnytte også jo har forutsetningene. en Norge som å har var for bare lav. utnytte. siden. fremdeles denne i kommer er tillegg i en datasentre på del Island klimaendringer vi store temperatursvingninger noe etablering store Disse Norge lenger Dette lar være gi vi praksis med listen mulighetene som vil vi ikke mange sagt ferd kjølingsøyemed. og Dette fremst at et for til naturgitte legger hva Selv den større for tanke hvor utgangspunkt er store ting, At om er de 2018. enn i langt Norge, sett av på

likevel er også andre dypt Legger med Golfstrømmen for forhold temperaturen Norge den dette de man er nord landene er enorme i plassert annet en holde sin Poenget vanntemperaturen på langt konsept i er svært om mange levelig, som kyst særstilling at lav. lav selv bidrar Luft helt… Et å vann. området. unikt stabilt steder. sett i er er til tillegg vanninntaket er meget til