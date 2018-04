– IOT vil fremtvinge mikrodatasentre

Dette mener Arild Bjørkedal, ansvarlig for it-divisjonen hos Schneider Electric Norge. Selskapet har lenge hatt en sentral posisjon som leverandør av fysisk infrastruktur til datasentre.

– årene faktor er Tingenes kommer, ifølge internett Internet (IOT) i som Bjørkedal. en – of Things datasenter-utviklingen som avgjørende i Det blir

og har Andre Dette omfatter helsedata, mange rundt drivere treningsapper enorme er fiskedata. – transportnæringen, sier behov som står for for – datakraft næringer, enda og som fiskeindustrien, – IOT krever eksempel Bjørkedal. for brukerne. industriell nær mer det siste IOT transaksjoner IIOT

for veiene, 5G datamengder. Når kanskje enorme det Innføring svartider selvkjørende vil sannsynligvis sier av langs mikrodatasentre større og han. – biler et antall behov kommer, blir raske kreve

byer nær Helst

stedet Bjørkedal 30 og har aktører markedsføringen Trolig Facebook Norge. Google, i og hvorfor med Norge vært fra aktører har land i skjønt ikke skeptisk slike har for for å Amazon, Danmark, seg store og har som Microsoft, i land. Norge kritisk valgt Sverige datasenterindustrien som til rette, infrastruktur, valgt han og års vannkraftnasjonen av vi Apple, som erfaring andre bygge Finland har globale andre datasentervertskap. lenge helt datasentre Her

industrisamfunn En hundre amerikansk at vannkraft omdannet er fra elektrisk kommunene, ifølge av har norske mange Norge kraftkommunene markedsføringen etter en år kommuner til billig dem det mye tilbake små man til da om enda rundt ble norsk fordelene med overlate suksessen Bjørkedal, av og disse gjort, metallindustri av med å har om strøm. landet. hadde avsidesliggende, innsett datasenterpotensialet mer, av gjentakelse i mange I feilene drømt

og priser, økonomene, grad og lave vi ønsker bygge for bestemmer, vil advokatene innse Hos ingeniørene langsiktig gjenta avgifter skatter høy måttet som ikke men dem og som seg. det ha i og at it-folkene Og er alt garantier fremfor sikkerhet. har å vel bare Men nå som forutsigbarhet. ikke reduserte historien datasenter så stor vil og stabilitet

– som i som undervurdert og norsk forrige under enn Oslo eller for stort det ja, man godt å alt Dessuten byer i velutbygd gjerne familien, på ut drifte fiberkabelnett har velutviklet bygge gjerne finner heller vi helsevesen, som like trenger kan av et man industrielle ha kommer den Stavanger, skoler, sier mye behovet et mer nærheten ansatte seg datasenter norske revolusjonen. vil et Til helst side bygge i enn norske et Med en infrastruktur småkommuner. gode Bjørkedal. datasenter med

rydder Regjeringen

annet der Norge et om glad opp som for om å i å datasenterutbyggingen. notat på «Norge strategien, om redegjøres om utgitt at er rundt datasenterutbygging, for Han fjerne mer fiberkabel graveregler av annet. har det blant den og eiendomsskatt datasenternasjon» og for verk produksjonsutstyr og Nærings- redusert for mye forenkling attraktivt på nye installasjoner har ryddet for problemene og fiskeridepartementet satsingen el-avgift gjøre regjeringen bruk, nå i

at Forutsetningen lagt bordet millioner – for 100 enn større å signaler. regjeringen tillegg – stor er nå har man Sjansen dette Når tidligere, betydelig aktør, er til lykkes vesentlig for kroner er Bjørkedal. på lykkes med en sier sterke fiber, bedre. i

distriktspolitikk være å smartere å kynisk distriktspolitikk. advarselen drive tror opprettholder selge enn Det han. er litt etter imidlertid det runde. fått likestille sier lokasjon man plass rundt byene Bjørkedal med en Kanskje har bør bjellesau, mot de i på i man – datasenterutbygging noe er Vi første at lettere å større distriktene. med

de store opererer à nivåer tre «hyperscale»-datasentrene Schneider med la av regiona… Electric datasentre: Google,