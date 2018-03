Næringsministeren åpner datasenter i Mo i Rana

Når Røe Isaksen på tirsdag åpner det nye datasenteret i Mo Industripark, er dette et av landets største. Det er selskapet Bitfury Group som står bak senteret. Selskapet er et internasjonalt blokkjedeselskap. Konsernet har kontor i Amsterdam, San Francisco, Washington D.C., Hong Kong og London, samt driver datasentere på Island og i Georgia.



Røe Isaksen sier i en pressemelding:

– Jeg er strålende fornøyd med at Bitfury velger å legge sitt nye datasenter til Mo i Rana. Datasentre er en næring som kan bidra med økt sysselsetting og verdiskaping over hele landet. Pilene peker også oppover for Nordland: arbeidsledigheten er lav, og det er vekst i produksjon og eksport. Her ser vi en industri som er grønnere, smartere og nyskapende, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.