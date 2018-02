I Green Mountain-dataanlegget på Rennesøy i Rogaland lanserte to statsråder en ny datasentersatsing. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var begge på plass for å prate om strategien fram til «Norge som datasenternasjon».

Spennende næring

Statsrådene legger til grunn at Norge allerede er av Europas mest digitaliserte land, med ledende digital infrastruktur og en befolkning som gjerne tar i bruk ny teknologi.

­– Dersom vi skal sikre et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi nye næringer som skaper arbeidsplasser og økt verdiskaping. Datasentre er en spennende næring som kan bidra til dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ifølge en pressemelding.

Tiltakene som skal gjøre datasenterbygging mer attraktivt, er kraftig vekst i fiberinvesteringer nasjonalt, ny statlig støtte til utbygging av fiberkabler mot utlandet og forenklede graveregler nasjonalt. Dette skal komme i tillegg til tidligere tiltak som redusert elavgift for datasentre og redusert beskatning av driftsmidlene.

– Satsingen vil også komme øvrig næringsliv og befolkning til gode, hevder samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Kartlegging og skattekutt

Før satsingen kommer for fullt, skal det settes i gang en kartlegging av aktørene i datasenternæringen i Norge per i dag.

Strategien varsler også at eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner skal fjernes. For å vurdere å øke sikkerheten i datanettverkene, skal det etableres en pilot for et alternativt kjernenettverk. Innovasjon Norge får flere midler til satsingen for å trekke til seg utenlandske investeringer i Norge.

De 1250 nye studieplassene som er opprettet via statsbudsjettet de siste to årene er også tatt med som en del av denne datasentersatsingen.