Prisbelønt oppgradering

Digiplex fortsetter å hanke inn internasjonale priser for sin datasentervirksomhet. Nå melder selskapet at de har mottatt prisen «Data center operations team of the year – colo + cloud» under DCD Awards. Denne prisen mottok selskapet for jobben de gjorde da det gamle datasenteret på Ulven i Oslo ble oppgradert i 2016.

17 år gammelt

Datasenteret på Ulven har vært der lenge, svært lenge i norsk datasentersammenheng. Etter 17 års drift så selskapet det nødvendig å oppgradere fasilitetene der, en jobb som ble gjennomført i 2016. Denne oppgraderingen karakteriserer selskapet som «betydelig», og var en oppgave som krevde store tekniske ferdigheter, blant annet fordi datasenteret ble holdt i drift mens oppgraderingen ble gjennomført.

– Vi er utrolig beæret over å motta denne prisen for vårt arbeid på Ulven. Oppgraderingen vi gjennomførte gir oss mulighet til å tilby et grønnere, mer motstandsdyktig og energieffektivt datasenter som våre kunder drar nytte av. Jeg er stolt av teamet som leverte en omfattende oppgradering på et operativt datasenter, samtidig som vi opprettholdt vår rekordlange oppetid, sier Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i Digiplex, i en pressemelding.

Kombinerte team

Prisen Digiplex har mottatt anerkjenner et team som har utmerket seg for å levere den kritiske delen av en kundeorganisasjons it-system. Den fremhever et team som har levert kundeservice langt utover hva som faktisk kreves av dem.

– En viktig lærdom fra dette prosjektet var at ved å kombinere drifts- og utviklingsteamene til én enkelt enhet, kunne Digiplex nå sine mål mye mer effektivt enn hver av teamene kunne ha gjort hver for seg. Nye kunder ser hvor engasjert teamet er når de jobber proaktivt for å redusere kostnader og forbedre robustheten, sier Eckhoff.

I begynnelsen av 2016 satte et ekspertteam fra Digiplex i gang med å forbedre anleggets energieffektivitet og robusthet. Forbedringene innebar å skape førsteklasses klimaanlegg (CRAC) ved å gjenoppbygge enhetene i datasenteret, samt å modifisere kjølevannspumper, skriver selskapet i pressemeldingen.

Resultatet er et fremtidssikret datasenter som lar kundene dra nytte av reduserte driftskostnader. Arbeidet forventes å resultere i en årlig energireduksjon på over 5.000.000 kWh.