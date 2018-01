Rustning til hjemmenettverket

Netgears nye sikkerhetstjeneste skal automatisk gi høy sikkerhet til alle enheter knyttet til internett via en Netgear-ruter.

Netgear Armor

Løsningen har fått navnet Netgear Armor – rustning, altså. Den er basert på Bitdefender og kjører på rutere fra Netgear.

Netgear Armor-firmwaren sørge for at alle enheter knyttet til ruteren, det være seg Windows-pc-er, Mac-er, smartmobiler og nettbrett, automatisk får øyeblikkelig beskyttelse fra ruteren.

Løsningen er abonnementsbasert. Etter en 90-dagers prøveperiode kan man kjøre løsningen på et årsabonnement til rundt 70 dollar (cirka 550 kroner).

Netgear Armor kommer først til ruteren Nighthawk AC2300 Smart WiFi-router (R7000P), som kommer i salg i løpet av første kvartal i år. Senere på året kommer løsning til Netgears Orbi WiFi-system og andre Nighthawk-rutere via firmwareoppdateringer.

Oppgradert til nettet

Abonnementet inkluderer også Bitdefender Total Security til Windows, Macos, IOS og Android. Bitdefender er sikkerhetsprogramvare utviklet i Romania. Her er imidlertid Bitdefender oppgradert til nettverksnivå, skriver amerikanske PC World i en omtale av løsningen. Man får med Bitdefender Family Pack, som gjør at man kan installere sikkerhetsprogramvare på alle tilknyttede pc-er, Mac-er, mobiler og nettbrett.

Løsningen vil blokkere forsøk på å kontakte phishing-nettsider fra alle enhetene i lokalnettet og vil beskyttet mot trojanere, løsepengevare, nulldagsutnyttelser, rootkits og spionvare. Falske nettsider som prøver å snappe opp passord eller pengetransaksjoner, blir automatisk blokkert.

Blokkerer hackere

Alle enheter som er innlemmet i nettverket vil bli overvåket, og hackere blir blokkert hvis de prøver å få adgang til smartenheter som babyalarmer, kameraer eller termostater.

Systemet er bygd opp slik at det reagerer innen tre sekunder på selv de nyeste kjente truslene. Man kan benytte en innebygd autopilotfunksjon som gjør at alle sikkerhetsbeslutninger skjer automatisk uten at det popper opp noen dialogbokser som forstyrrer arbeidet eller spillet.

Systemet sørger selv for automatisk å sjekke passordstyrken i nettverket, om firmware i ruteren er oppdatert og om det er andre svakheter i nettverket. Hele nettverket kan overvåkes utenfra via Netgears Armor-nettside.

Netgear Armor ble kunngjort på CES-messen i Las Vegas nylig, der også konkurrenten D-Link lanserte en lignende løsning. Netgears løsning er imidlertid programvarebasert, mens D-Link-løsningen fordrer at man kjøper en ny boks.