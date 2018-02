Sikkerhetshull i Apple-pc-er kan gi datatap

Apple bruker et egenutviklet filsystem, APFS, i flere av sine produkter. Det er i den innebygde muligheten for å lage skyggediskbilder at en feil i AFPS kan føre til datatap.

Feilrapportering gir skrivefeil

Slike skyggediskbilder, «sparse disk images», brukes i filsystemer for å øke yteevne og sikkerhet, blant annet gjennom at fildata kan isoleres for testing eller sikkerhetskopi. Det siste er en vanlig metode for bedrifter og større virksomheter med store mengder data og kontinuerlig datatilfang.

APFS ble introdusert i Macos-versjonen High Sierra som et samvirkende system til HFS+-filsystemet. Det er imidlertid to feil i AFPS som fører til at det virtuelle diskbildet rapporterer mer plass tilgjengelig enn det faktisk har på den fysiske harddisken eller SSD-en. Dermed kan data tapes fordi den virtuelle disken ikke makter skrive alle data når den fysiske disken faktisk er full, men dette utløser ingen feilmelding.

Utfordringen er særlig stor ved bruk av nettverksdisker i kombinasjon med slike diskbilder. For privatpersoner er sannsynligheten for å bli rammet liten med mindre man er en svært avansert bruker.

Foreløpig ikke fikset

Det er en utvikler av sikkerhetsprogramvare for Apple, Mike Bombich, som har omtalt sikkerhetsbristen i en bloggartikkel. Han har utviklet blant annet Carbon Copy Cloner, som er en sikkerhetskopiprogramvare for Mac-os. I et testmiljø simulerte han feilen, og fjernet støtten for AFPS i sitt eget sikkerhetsprodukt.

I takt med fall av pc-salg, har den relative andelen Apple-pc-er økt, også i Norge. Nå er hele én av ti pc-er i solgt siste år basert på pc-operativsystemet fra Apple.

Feilen er rapportert til Apple, men noen fiks er foreløpig ikke sluppet.