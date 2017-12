Snart starter GDPR-svindelen

I tillegg vil vi se kidnapping av droner og enda mer e-postsvindel. Dessuten blir hjemmene våre stadig mer attraktive for kyberkriminelle jo mer de blir fylt opp av smart-teknologi. Overvåkningskameraet kan bli en sikkerhetsfelle.

Nye sikkerhetshull

– Det er fortsatt mange som tror de ikke vil bli rammet av hackerangrep. Det er en holdning som vi må komme til livs med, og det så raskt som mulig. Med stadig flere enheter som kobles til internett, vil stadig nye sikkerhetshull oppdages og utnyttes av hackere, sier Karianne Myrvold, kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge.

Selskapet har nå sluppet en rapport som forteller om sikkerhetstruslene vi står overfor i det kommende året, Security Predictions for 2018. Det er ikke oppmuntrende lesing.

GDPR-utpressing

Ny teknologi gir nye muligheter, ikke bare for bedrifter og folk flest, men også for kriminelle. Det samme kan nye lovbestemmelser og forskrifter gjøre, som for eksempel EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), som trer i kraft 25. mai 2018.

Både vanlig presse og fagpresse, inkludert Computerworld, har skrevet utallige spaltemetere om GDPR, men det er likevel grunn til å tro at en del virksomheter ikke vil ha tilpasset seg de nye reglene for å håndtere og oppbevare persondata når den tid kommer.

Disse firmaene risikerer store bøter, i verste fall i millionklassen. Trend Micro spår at hackere vil utnytte dette, bryte seg inn i nettverkene, stjele persondata og deretter presse virksomhetene til å betale hackerne for å unngå enda høyere GDPR-bøter.

– Hackere kan bruke offentlig tilgjengelig regnskapsdata til å regne ut hvor stor en potensiell GDPR-bot vil kunne bli, hvis persondata kommer på avveie. Klarer hackere å stjele persondata fra den samme virksomheten, kan de «tilby» seg en betaling som er litt mindre enn GDPR-boten, forklarer Myrvold i en pressemelding fra Trend Micro.

Angrep via overvåkingskamera

Trenden med at hjemmene våre blir stadig «smartere», åpner også for nye sikkerhetstrusler. Alt skal etter hvert tilkobles internett – smarttelefoner, smartklokker, smarthøyttalere og smarte TV-er, supplert av smarte ringeklokker og dørlåser.

Overvåkningskameraene som skal beskytte oss, kan bli en ny sikkerhetstrussel. Hvis hackere først greier å skaffe seg tilgang til en enhet, er det enkelt å skaffe seg tilgang til resten av huset. Hvis hackerne har greid å skaffe seg tilgang til overvåkningskameraets IP-adresse, kan de kamuflere angrep slik at det ser ut til som om angrepet kommer fra kameraets IP-adresse og ikke fra hackerne. Slik kan de skjule sin egen geografiske plassering, noe som gjør det vanskelig for politiet å finne dem.

Det faktum at millioner av smarte enheter kobles til internett hver dag, vil utløse en bølge av hackerangrep i 2018, spår Trend Micro, som etterlyser sikkhetsstandarder på dette området.

Selskapet forutser blant annet at droner vil bli kidnappet for å utløse ulykker og kollisjoner, og at hackere vil angripe pulsmålere og smartklokker som inneholder store mengder persondata.

Mottiltakene

Rådet fra Trend Micro er alle enheter som skal tilkobles internett, blir konfigurert for maksimal sikkerhet. Det er viktig å endre passord jevnlig, ikke minst på bredbåndsrutere, å sette opp alle enheter med maksimalt personvern, å oppdatere all programvare til nyeste versjon og å være kritisk til e-post man mottar og til nettsteder man går til.