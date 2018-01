Datatilsynet ser nærmere på Tolletaten

Midt på sommeren 2017 tegnet Tolletaten en avtale med det amerikanske selskapet Palantir Technologies. Selskapet er et av verdens ledende på behandling av stordata og samkjøring av mange datakilder, og har amerikanske etterretningsmyndigheter både på eier- og kundesiden.

Nå melder Datatilsynet at de ønsker å følge opp Tollvesenet for å få innblikk i planene for bruken av denne teknologien.

300 millioner kroner

Det var den 24. juli 2017 Tollvesenet kunngjorde at de inngikk en avtale med Palantir om utvikling av it-systemer for kontrollområdet.

– Tolletaten skal i gang med et viktig arbeid for å forbedre systemstøtten til kontrollområdet. Vi trenger bedre systemstøtte i alle ledd av våre kontrollprosesser, sa avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen som er leder for Tolletatens etterretningssenter, den gangen.

Avtalens samlete ramme dersom alle opsjoner blir tatt i bruk antas å bli inntil 300 millioner kroner. Avtalen har en varighet på to år, og kan utvides med ytterligere seks år.

Det var syv leverandører som var prekvalifisert for denne avtalen, og fire av dem leverte tilbud.

Storebror ser deg

Aftenposten skrev nylig en artikkel (for abonnenter) om dette prosjektet. Denne artikkelen åpnet med «Hva du foretar deg i sosiale medier og på nettfora, og hvilke venner og familiemedlemmer du har, kan i fremtiden avgjøre om du blir stoppet for tollkontroll».

Dette fikk tolldirektør Øystein Børmer til å rykke ut med en pressemelding der han avviser dette scenariet, og sier at framstillingen ikke er presis.

I pressemeldingen kan vi blant annet lese at «Det Tolletaten har gjort nå er å gjøre tilgjengelig informasjon fra interne registre på en enklere måte slik at tjenestemenn slipper å bruke mye tid på å slå opp i ulike registre én etter én. Dette er en smartere måte å jobbe som vil gi bedre datakvalitet og som styrker bekjempelse av smugling og kriminalitet. Fortsatt vil tolleren, skannere og narkotikahunder ha de viktigste rollene på grensen».

Tolldirektøren innser at det er grunn til å reise spørsmål om de er i ferd med å rigge opp et «storebror-ser-deg-system», men uttrykker at «et slikt system er ikke aktuelt i dag». Det Tolletaten har gjort, er å peke på eventuelle muligheter for å innhente informasjon i framtiden, uttaler Børmer.

Nye løsninger

I Tolletatens egen dekning av dette prosjektet kommer det fram at det er et sentralt element å ta i bruk lærende maskiner i systemet som skal utvikles. Kunstig intelligens skal bli et viktig verktøy i kontrollarbeidet.

Å utnytte sosiale medier eller andre eksterne datakilder blir ikke nevnt i noen av artiklene Tolletaten har publisert om prosjektet.

Der snakkes det kun om sammenkobling av egne registre, samlet presentasjon fra flere separate registre og en utvidet informasjonsutveksling med Skatteetaten. Det nærmeste vi kommer en formulering om utvidet datainnsamling med tilhørende analyse er:

«Blant annet skal det etableres nye løsninger for informasjonsfangst, objektutvelgelse, etterretning og kontroll og resultatregistrering».

Datatilsynet på banen

Etter Aftenpostens dekning av denne saken har Datatilsynet kommet på banen. I en pressemelding sier de at de ikke kjenner til Tollvesenets konkrete planer med systemet. Datatilsynet peker på at det nye systemet vil i framtiden kunne sette i gang omfattende søk for å sortere informasjon som også inkluderer ustrukturerte data som bilde og lyd ved hjelp av bilde- og talegjenkjenning.

– Palantir er et kraftig verktøy som setter personvernet på prøve. Det er naturlig at vi følger opp videre og ber om et møte for å undersøke hva dette skal være og hvordan det er tenkt, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon i pressemeldingen.

Han peker videre på at når offentlige eller private virksomheter begynner å behandle personopplysninger på en ny måte, må de også foreta en ny gjennomgang og vurdering av om hjemler foreligger.

– Det er Tollvesenets ansvar å påse at de holder seg innenfor den norske loven, avslutter Thon.

20 milliarder dollar

Palantir er et amerikansk programvare- og konsulentselskap som av Datatilsynet omtales som et av verdens ledende på analyse og utnytting av stordata. Selskapet ble grunnlagt i 2004, med organene i USAs etterretningsorganisasjoner (USIC – United States Intelligence Community) som de første kundene. De mest kjente organisasjonene i USIC er CIA, DIA og NSA, og i tillegg finner vi flere militære etterretningsorganisasjoner her.

Siden har Palantir utvidet kundelisten sin, både geografisk og inn i sivil sektor. Selskapet har politi, etterretning og forsvarsmyndigheter i mange land på kundelisten sin nå. Blant annet har både norsk og dansk politi kjøpt analyseløsninger fra selskapet. Palantir har også funnet veien til sivile selskaper, særlig innen bank og finans.

Palantir er et privateid selskap, noe som gjør det til en sjeldenhet blant oppstartsselskaper fra Silicon Valley. At selskapet ikke er børsnotert, forklarte medgrunnlegger Alex Karp i 2013 med at «en børsnotering vil gjøre det svært vanskelig å drive et selskap som dette».

Da selskapet ble etablert i 2004, var eneste investor ut over medgrunnlegger Peter Thiel, det CIA-eide investeringsselskapet In-Q-Tel. I 2015 meldte nettsiden Tech Crunch at Palantir hadde rapportert nye investorer i selskapet til det amerikanske finanstilsynet, og at disse investeringene verdsatte selskapet til 20,33 milliarder dollar. Dette plasserte Palantir rett bak Airbnb, Xiaomi og Uber på listen over de mest verdifulle oppstartsselskapene på det tidspunktet.