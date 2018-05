Michael Dell samlet menigheten i Las Vegas

(IT-BRANSJEN, LAS VEGAS): Dell Technologies World ble arrangert for første gang i år og er tilrettelagt for de som har et profesjonelt forhold til Dell EMC eller noen av de andre teknologiselskapene Michael Dell formelt sett står i spissen for.

Dell Technologies er samleorganisasjonen og eierselskapet til teknologiselskapene Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream, og VMware. Bortimot 130.000 ansatte og en omsetning på over 74 milliarder dollar i år, gjør at selskapet som helhet setter et stort fotavtrykk i it-bransjen.

EMC og VMware

Som et verdens største teknologiselskaper samlet Dell Technologies folk i slike mengder at det er et av de største konferansene i USA. Eller som de sier det selv: «largest-ever collection of onsite Vegas attendees».

Expo-hall A på Sand konferansesenter, som er i tilknytning til hotellene The Venetian og Palazzo på Las Vegas Boulevard, er da også fylt til randen denne mandagen før arbeidernes frigjøringsdag.

Data er rackettbensin

Og til rockemusikk og jubel kunne Michael Dell fortelle at verden er og blir et bedre sted med bruk av informasjonsteknologi. Nerdene har blitt rockestjerner og selskapene som skal bli størst og best hører til under Dell Technologies. Disse er godt plassert som ledende i Gartners magiske kvadrant innenfor PCer, programvare, servere, sikkerhet, lagring og tjenester.

Og veksten og utviklingen vil akselerere:

– IT er nå på toppen av agendaen for bedriftsledere over alt. IT-strategi er lik forretningsstrategi, fortalte Michael Dell som også snakket om IoT, Edge Computing, mulitcloud, alt som programvare, kunstig intelligens og maskinlæring som de store trendene.

– Hvis AI er din romrakett så er data rakettbensin. Data vil da bli din mest verdifulle eiendel.

Global Partner Summit

En sentral del av Dell Technologies World er den globale partnerkonferansen som går samtidig i Las Vegas. Her er 4000 av 6500 globale partnere fra Norge og resten av verden påmeldt. De får i tillegg til nylanseringer og teknologinyheter blant annet høre om hvilke forbedringer Dell har gjort med sitt partnerprogram.

Men mer fra Dell Technologies World og Global Partner Summit 2018 kommer i neste utgave av Computerworld som kommer i midten av mai.

Har du ikke abonnement, så kan det bestilles her! Er du i it-bransjen kan du få et spesielt godt tilbud ved å sende en epost hit.