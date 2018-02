Digitale førerkort en mulig løsning

Finland satser friskt med digitale førerkort. Allerede til sommeren kan finske innbyggere få førerkortet som en egen app. Systemet, som allerede har vært i testfasen for mer enn 1.000 finner, medfører i følge finnene selv bedre sikkerhet enn det nåværende systemet.

Et lite aber er at innføringen av det digitale førerkortet også krever en lovendring. Dette medfører at systemet i første omgang blir et supplement til det allerede eksisterende tradisjonelle førerkortet. Man må med andre ord kjøre en dobbelordning der man må være i besittelse av begge deler.

Ikke alene

Sverige vurderer også muligheten for å innføre et slikt system. De ligger imidlertid et godt stykke bak Finland, men regner med å ha en løsning som kan være på plass så tidlig som 2019.

For Norges del nøyer man seg med å følge nøye med. Det foreligger ingen konkrete planer om å innføre et slikt system i Norge med det første. Man mener det blant annet er en del sikkerhetsutfordringer som er knyttet til et slikt system. Det gjelder blant annet å gi norske og internasjonale myndigheter tilstrekkelig tilgang til opplysningene som må ligge i et slikt system, samtidig som man tar hensyn til den enkelte brukers personvern. Kilde: NRK