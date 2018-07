Digital tilgang og deltaking for alle

Digitalisering bærer i seg muligheter for tjenester og tilbud som før ikke var mulige eller vanskelige, for flere hele tiden. Utfordringen er de gangene de som utformer eller betaler for utvikling av nye tjenester glemmer at mennesker er mangfoldige.

Inspirasjon og tips for å ta høyde for dette kommer som en egen ebok i samband med Microsoft og deres globale «One Week Hackaton».

Her samles ansatte fra hele selskapet for å bruke teknologi til nye løsninger for verdens utfordringer.

Flere får delta i samfunnet

Tilgang til digitale tjenester uavhengig av funksjonsnivå, digital universell utforming, eller bruk av teknologi for å tilby tjenester og bistand som ikke eksisterte før er blant målene.

­– I det norske markedet skal boka fungere som inspirasjon og gi ideer for å gjøre digitaliseringsprosesser bedre, og sikre grunnleggende universell tilgang uavhengig av funksjonsnivå. Dette handler ikke bare om tilgang, men også om å få delta mer i samfunnet, forteller Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge til Computerworld.

– Norske løsninger er ganske langt framme, men her er utfordringen å ta løsningene i bruk. Kunnskap om hva som finnes av løsninger, eller hva som allerede er tilgjengelig i løsninger de fleste har, er nøkkelen for mer bruk.

Seierstad understreker at tilgang for alle har vært sentralt for giganten lenge, og ligger integrert både i Windows og Office. For eksempel egne sjekklister, Accessibility Checker, i både os og verktøysamling. Muligheten for å lage beskrivende tekst av foto for den som ikke ser så godt, eller mulighet for å skru opp kontrasten eller fontstørrelse uten at nettside blir helt uleselig er slik basal tilpassing.

Felles utfordring

Teknologievangelisten understreker at utfordringene knyttet til hjelpemidler for mennesker med varierende funksjonsnivå er globalt. Omkring én milliard mennesker har behov for en eller annen teknologiassistanse for sin funksjonsnedsettelse.

– Det er cirka 1 av 10 som faktisk får et slikt tilbod. I Norge støtter vi partnere som videreutvikler slike tjenester basert på vår teknologi. VI deltar også i fora og arbeidsgrupper som fremmer bruk av tilgjengelighet for alle, sier Seierstad.

Han peker på MediaLT i Oslo og Lingit i Trondheim som to eksempler, og Abilia med avanserte rullestoler og minnehjelp for den som kommer i den fasen i livet der det hukommelsen svikter skikkelig.

I det offentlige Norge er det standarder for universell utforming, og for eksempel Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet som har en samarbeidsgruppe for universell it-utforming.

– For Microsoft er visjonen å gi alle personer eller organisasjoner digitale verktøy for å oppnå mer. Derfor arrangerer vi Hackaton for å få nye løsninger fram, og for å oppmuntre til nettverking og samarbeid på tvers av fagområder.

Kraftig løsningsvekst

I en pressemelding fra Microsoft melder selskapet at de hadde 10 dedikerte prosjekter for tilgjengelighetsløsninger i ansatteregi. I fjor var det 150 prosjekter med 850 deltakere og de venter fortsatt vekst.

Eboka tar for seg bakgrunn, utvikling og resultat i to av prosjektene fra 2014.