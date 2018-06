Prinsipper og metoder for databehandling kom i etterkrigstiden. Teknologi med kapasitet fulgte, gjenbruk av data i maskiner fra forskjellige leverandører kom først på 80-tallet. Her ble Norsk Data et stjerneeksempel.

digitale, hverdagen; og digitalisering fra hverken Med datamaskiner til fikk og åpningstider antallet døgnet globalisering epost. preget tilgangen vi rundt. mail Mobiltelefoner, tilgang digitale tjenestene åpnet fort nettlesere 1990. – skjøt til Internet mobiltelefoner, nettaviser landegrenser elektroniske Også tjenester fulgte bærbare nettbank, digitale og for kundetjenester tjenester ble og eller banktjenester, fart

tilsvarende eID til med og skatteetatens samletjenestene og Altinn, metoder. sensitive utfordring. fra sikrere de deres Buypass deres statlige pålogging mot er en har land de dette en riktig eller tjenester for verden Digitale antar autentisering, vedlikeholdt involverer eID til kjent da blir person. globalisert i Commfides eID Statene tidens og Digipost mange forekomme, fødselsnumre. tjenester at Offentlige riktig administreres digital folkeregister, for beste gir adressat. denne løsninger uriktig og to vil av til og de sikre og bruker ansvar større beløp. kvalitet at metoder, av nådde (tippekortet) har ut også har fødselsnumre, å persondata med dermed Bruk – andre voksende tilgang nye fødselsnummer man deler brev man BankID, offentlige her man papirsamfunnet antok I

Nasjonalt internasjonalt og

kan andre. alvorlig lite være utsteder, av Fødselsnummer de Dette hvem utstedt oppleves feil fleste disponeres norske et ha men men en eID, helst. brukes av er med kan en som trussel rundt å det offentlige antall administreres for det personlig, er til ni når til for autentisere gir godkjenning, eier, å er rett av Det million administreres det ukjent fødselsnummerets de gunstig fødselsnumre person informasjon: tjenester nok som offentlig sensitiv

fødselsnumrene for dagens konstruert mer ble gangen den forutse digitale situasjon Ingen siden. år enn kunne · femti

til måter på regulert Fødselsnumre bygd land. og er fra · opp forskjellige land

de ha blir det · informasjon om finner politikerne – å nøkkel Tyskland, fødselsnumre knyttet Storbritannia, for at bil eier, til til er og Iland, mye som generelle truer verdiskap. som hytte, Frankrike, hjem, personvernet samme

sikret ut av India, er · noen er tyveri fødselsnumrene som fingeravtrykk. beregnet at en i I mot land, tallene ved del asiatiske fra

mot data brukes om autentiseringstjenester; godkjente Slik Microsoft, skylagring, netthandel. tilgang Disse billettjenester, opererer gir innlogging grenseløst, dem de gi offentlig fungerer kan er folkeregisterdata, Google til ingen ikke hos autentisering tjenester, personen. tjenester. globale til offentlige tredjeparts mye den også som Facebook, knyttet

under utvikling Nytt fagfelt

… Autentisering med