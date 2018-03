Har vi mistet kontrollen?

Digitalisering er en akselererende bølge som skyller over landet. Den gjør seg gjeldende i alle deler av samfunnet, og det er ingen særlig forskjell på privat og offentlig sektor. De aller fleste som ytrer meninger om denne utviklingen, sier at dette må skje, det må skje nå, og det haster.

kastet som digitalisering, ikke slik kunde- har høyere til ut er at innbyggeropplevelser lavere forkjemperne. mot mange det. av fokus vært det er mantraet Det fordelene og rettet bedre ved tilstrekkelig som har slik i man at tegn blitt tjenester, har tyder før bred Alt seg alle og likevel blitt belyst effektivitet, på nye digitalisering kostnader, sider har

– det av blitt effekter. der flere store og nytt største konsekvenser de – særlig mener svekket innbyggernivå hele har teknologiene helt finnes er seg? det av grundig innført. skyggesiden samfunnet de kanskje alle som press tide denne ja. digitaliseringen fra Er litt På tenke gjennom person- med og Noen stoppe fører negative på av under opp negative alt og står grunn på de disse En å få bildet, nye sikkerhet, opp, på til

Sør-Øst hos Helse Innbrudd

gikk var innbruddet i Mandagen varselklokkene av Helse unormal utsatt i gang. aktivitet år ut Norsk før ringt det 15. Det ble var i om hadde januar Helsenett alarm: i Sør-Øst etterforskningen og for full dette, Mandag hos datasystemer uka regionen. en

karakterisert Nasjonal med og Det samlet dette var Felles Kripos (PST) fra teknisk cyberkoordineringssenter denne Politiets Partene analyse hendelsen jobber politietterforskning. NSM. Allerede hendelseshåndtering, saken det en og som (NSM), sikkerhetsmyndighet Sikkerhetstjeneste Etterretningstjenesten, ble tidspunktet på i pressemeldingen «alvorlig». i – (FCKS) normal het ikke i aktøranalyse,

fremmed det at og bak PST Like om ble de holdt etter at PST en av sto relevante mistanken var stat antydet både ministrene pressekonferanser, innbruddet. innbruddet.

Høie som kan det det Bent i ikke utelukkes, det ikke helseminister pasientbehandlingen eller pressekonferanse. at men sin siste ut – pasientsikkerheten, utover sa ser pasientdata, gått langt Så har

Sør-Øst bordet. digitale og å kommer helt om har Helse denne informasjon kan Deretter har mer før blitt det saken, om gå flere imidlertid skjedde som egentlig det problemer månedsvis med. stri på hva stille

kontroll Null

i en tjenesteutsetting NRK sensitiv at etter tilgang i Asia og it-skandalen med kontroll både helseforetaket hadde over på for Sør-Østs stor redegjøre at til Sør-Øst, slutten fjor helseministeren I avslørt Helse Stortingets It-arbeidere i sto til hadde datasystemer. forbindelse i januar pasientdata pasientinformasjon talerstol å i Helse utlandet. hadde Øst-Europa («outsourcing») av for ikke

fjor av hadde vår. Driften 19. i av det amerikanskeide blitt en og i DXC, is fra april datasystemene konsulentselskapet bestilt til helsefagfolk både advarslene også norske ble ble den Dette fra prosjektet det mot overlevert gransking prosessen. lagt forkant Sykehuspartner Da sikkerhetseksperter. på

sporbarhet tilstrekkelig partene. Sykehuspartner var ikke det tegnet var tilganger fram: og ikke kontroll som hadde og granskningen, ble tilgangsstyring, mai helseopplysningene. ikke på lagt var PwC for sto hatt databehandleravtaler Det i revisjonsselskapet på Det tilstrekkelig til mellom konklusjonen heller

er risikovurderinger, inntrykk januar. at Høie på i fra gjort er Stortinget talerstolen tilstrekkelig, – Mitt men sa ikke nå det

i Rekord bot

Datatilsynet det det «bøter» varslet noen altså omtaler normale som Det Datatilsynet på gang på i mennesker oktober Sør-Øst, til kroner. Datatilsynet overtredelsesgebyret overtredelsesgebyr I – outsourcingen. 800.000 med som samme kom – sammen slutten varslet. banen forbindelse er av helseforetak i om høyeste har til Helse vi ni

av som sette it-tjenester denne tilsynet saken omfatter Det fordi å velger prinsipielt viktig, både aktører. og offentlige, flere som private utenlandske stadig virksomheter, så personopplysninger behandling fordi ut er til på

prosjekter, gang i hos for Bjørn om saken. pressemeldingen Thon setter helsesektoren en alvor sikre at modernisering aktørene og Datatilsynet i er på digitalisering om plikten sin til – forutsetning Erik å Det sa å målet personvernet tar de nå kunne når i slike

med ikke bare sikkerhetsproblemer det rask gjennomgående helsesektoren seg. fører og i Men er digitalisering

Nødnettsaken

Sikkerhetsloven, krever er skal avhengige jobben et definert og av der nettet sentral Nødnettet er blant av nettet sikkerhet. Nødnettet av Driften sikkert. forutsatt. som kritisk Politiet, å for annet gjøre Derfor alle fra omfattet infrastruktur driftes ambulansetjenesten, Nødnettet kunne derfor at brannvesen skal sin er rikets Norge er som nettverk personell. «blålysetatene» som for sikkerhetsklarert av kommunisere kunne sykehusene som er

ut på driften som Tech Mahindra. Broadnet til indiske side til det linjer Telenor. Broadnet Motorola, driften sin av leverandøren og ble nettet Denne selskapet hadde satt leide av sitt outsourcet

hadde og kunne i uten jobbet med it-teknikere enkelt at gjort personene publiserte Tidlig sikkerhetsklarering, basert at og manipulert noe 2017 nettverket på inne var norske i indiske India verken ha Disse nødnettet. det. tillatelse NRK eller myndigheter kunne

i millioner bot 14

ekomloven. gikk for NSM og funn justis- 2017. hva Broadnet beredskapsministeren og slutten at både både og til inn skjedd, i Konklusjonen var av brutt denne studerte som hadde hadde i rapporten november og rapporterte nødkommunikasjon, sine sikkerhetsloven Direktoratet og Motorola

I tilsynssaken som at (Nkom) varsel fant saken. av de Nkom rette følge tilsyn eget Broadnet overtredelsesgebyr en ville i tillegg Nasjonal og dem varslet til et avvik, 2017. Broadnets å hos og Broadcom vurdere tilsynet i I Nkom påla nødnettsaken opp. gjennomførte om kommunikasjonsmyndighet avvik,

og gebyr pressemeldingen i til omlag grov Derfor Dette de prosent avdekket vurderingen. kom undersøkte de ekomforskriften februar konklusjoner uaktsomhet» Broadnet, sine Nkom etter et i ifølge prosent fem I kan 14 nå Nå har Nkom i «flere ifølge millioner kroner mens alvorlige av Nkom utgjør av opptil at fra de av ilegge på med ikke Broadnet. flere årsomsetningen én ubetydelige Nkom «utvist varsler Broadnet år at til denne tilfellene. omsetningen. Nkom skriver avvik», har

uautorisert kritisk til systemer, tilgang og ikke i India egne tjenesteutsettingen gitt kan sine Norge». fra og bakgrunnen til gjennomført har selskapet Om sårbarhetsanalyser kjempeboten «Broadnet vi risiko- infrastruktur det tilstrekkelig for uautorisert lese forhindre ble hatt for av at tilgangsstyring av har at til og tilgang tilstrekkelige å relevante ikke og at India. systemer Videre denne

Manglende analyse

desto men altså mindre og omlegginger generalisere og farlig to effektivisere risiko- siste blitt på grunnlag, for konsekvensanalyse før digitalisere er tynt at å og har privat etter sektor. sakene å tjenesteutsetting vet og i offentlig gjennomført. såpass manglende de er både Det Felles iveren stor, ikke er vi kanskje

etter oss ikke å sikkerhet bekostning vi tiltakene kontroll, lov for spørsmål og om? på å må til Har tid at virkelig er iveren litt Det å gjennomført? av om går denne være bremse stille tenke

etterslep til: ved svarer som og jeg fram blir og seniorforsker Det det kompetansen. er et – ambisjonene fort vel Tor her Vi Teknologi Det vil litt Olav Grøtan, kapasiteten Sintef overstiger er kjører samfunn. farlig, nå,

på for peker årene forskerne dette samfunnet society», «Sikkerhet på som i «New siste store ser i på strains Der de teknologi og forstand, et har av tettere heter følgene sammenknyttet, e risikoene datamaskiner, sikkerhet som videste av publisert nye stadig artikkelen økende ledet som september bildet», 2017. avhengigheten som følge blir infrastruktur de den dette. i samfunnsnivå. ble av og at i Computerworld stadig prosjektet forskningsprosjekt of presenterte og Grøtan det

Iveren evnen – overskrider

synes med mange tiden, over forhånd. når til for på betenkt er komplekse tunge også kommer ha overskue utålmodigheten uten å digitalisering. sider ser viljen digitaliseringstrenden på gjennomføre og Han de betenkelige konsekvensene til Grøtan å å prosjekter det eksemplene

å Sør-Øst, ønsker Det vet offentligheten den man ingen slike bedyret indikasjoner det etter. så man vært tilstander hvem får har jeg er eksempel kjører å få – å vært Grøtan. digitalisering, sier å man der i bevisbyrden, halsende spare andre Da skinne. til å viten penger få Og man Helseministeren som Helse pasientinformasjon kommer vilje for som snu som rekke, med skjer det at og at misbrukt, dette seg, men for at på har sikkerheten ikke har om funksjonaliteten med for er har for og inne. mener

er den at gjør svært slik: lands, på om til skjer her oss» Computerworld vitne holdningen Når til seg han svarer at og gjeldende, menneskelige, lurer «det ikke så ytterst vi utbredte

så resignert. Det man med for det er Og man Grøtan har, seg mener som sikre tanke å inne noe jeg gå for overskrider organiseringsevnen på – kompetansen ikke, er digitaliseringsiveren kanskje og med sjansen, tar så ikke og se vet litt seg at farlig, tilstrekkelig. at galt, kan man innerst evnen, hva sier

Kraftbransjen neste?

å like «Informasjonssikkerhetstilstanden jul: (NVE) før synspunkter energidirektorat publiserte energiforsyningen». høre hans i Norges som Grøtan snakker en for Computerworld og med rapport på vassdrags-

deltakere caser og kommer tillegg i med. Denne ved hele også gjorde rapporten bransjeforeninger, NVE i form NSM 2017. bakkant fra kraftbransjen, til og løpet av studie Kraftcert av var en spørreundersøkelse I i hjelp innhentet NVE penetrasjonstester. Prosjektet data av av

særlig rapporten hendelser merke UNDERSØKELSE: på til Legg og som NVE-rapporten). de til frem norsk vassdrags- (Illustrasjon: det sårbar. Fra I er at Scada-systemene. energiforsyning røde kommer energidirektorat stolpene, er Norges

strømmålere digitale digitale for automatiske også og i (AMS) angrep energiforsyningen infrastrukturen, digitaliseringen. på skytjenester videre. sensorer er kraftbransjen gjennom at grunn av IT-drift gjennom er utsatt digitale og med på Grunnpremisset treffer digitaliseringen at før, Rapporten peker av enn utsetting mer

andre mens er er i Hovedkonklusjonen (Supervisory and så administrative mindre og norsk fysiske de energiforsyning Data Control gjennom er systemene, at vært har nærmere utsatt tekniske langt. rapporten de driftssystemene størst anleggene Acquisition) løsninger i til Scada-systemer som sårbarhetene

sikkerhetsoppdatering ved antydes vært ikke mange er rutiner Via å sine. på unngått fokus og er sårbarheter bedre at kunne avvikle programvare, operativsystemer fastslår i Rapporten som av tjenester kraftbransjen det avhengig for penetrasjonstesting av sterkt lenger samt økt leverandørkontroll, it-leverandørene bedre også bruk. at

Et varsku bra