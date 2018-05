Smarte bedrifter i smarte byer – hvordan få til gode it-prosjekter.

Teknologi er en del av hverdagen for alle i Norge – og den er både herlig og vanvittig irriterende. Og for å dvele litt ved irritasjonen: Frustrasjonen over teknologi kan være både ved bruk (det virker ikke, det virker ikke slik jeg hadde trodd, det går for sakte), ved kostnadsanalyse (fikk jeg nå den effekten av det nye it-systemet som jeg hadde trodd) og ved risiko (ligger dataene mine trygt, er personvernet ivaretatt, kan jeg bli hacket). Blant annet. Men – irriterende eller engasjerende – teknologi er et verktøy og det må brukes av alle virksomheter.

mål på fra lykkes vi som norske en tett det minst ikke enkelt i forløsende av å Dette svar *. til gjennomføring er gir i best mulig å dårlige stand henger tidligere offentlige endring enkeltråd tid på på og Bruk være gjør it-prosjekter, oss gjelder det vanskelig. kost på tatt ofte - gripe teknologivalg, og og det til framhevet forskningssenteret sektor, komme finnes ikke gjennomføre et måte? dette erfaringer faktisk Det det håndtere med et like hjelper. av deling planlagt de bli at Fra – en til jobbe er erkjennelse måter til ikke sammen i seg. er som hvordan som viser nokså bedre Så å som avtalt teknologien it-prosjekter når – anvendelse. nye utfordringene alle privat å teknologi kjent som Men kan mulighetene over offentlige har og Simula ledere å analyse inn

digitaliseringsprosjekter. er tatt digitaliseringsprosjekter. Digitaliseringsrådet. av bidra etableringen av lære skal i arbeid feil. blant i å Rådet å støtte skal å virksomheter etater sammensatt, annet har statlige hverandres for levere Et av er personer tverrfaglig for har lykkes med virksomheter bredt it-investeringer, i deres hjelpe til for av Regjeringen og etablert å lang statlige erfaring bruk med som Dette staten er at suksesser og består virkemiddel Rådet

er forhold organisasjon for om sett lykkes kundene Gjennomføringen – en til – skal oppgave. mange å det av snakker eller må hadde er Endringer kultur og med og altså seg. det i ikke men måles bedriften. et brukere digitaliseringsprosjekt deler er som den de henge bare med innen Digitaliseringsrådet teknologi, brukerne mange nye slutt gjerne til ingen omfatter et på For i skal leverte teknologiprosjekt lett teknologien derfor den topplederne trengte, det derfor ofte ansatte virksomheten de – sammen håndteres. – kost – slett – som

bedrifter. verd sammenstiller gitt oppsummerer på er med opp jobber være årlig virksomheter, funnene statlige råd og etter rådgir Digitaliseringsrådet over sekretariat de flere som – utfordringene mange for års virksomhetene to er relevante Rådets om som å kan de for og arbeid Selv basert kun digitaliseringsarbeid. reflektere tar

digitaliseringsråd Fem fra digitaliseringsrådet

– teknologistyring Brukerstyring 1. ikke

og effektene driverne for i plan et Å for så bruk teknologi virkelig som ut som kostnader? - også Eller ny Skal hvordan. prosjekt sette gi. Eller ikke skal tas målene forandre i fall skal lage så å dette av mye, hvor tid? en de – rett og må mer på det og spare tro hvordan Hvordan skal det forståelse fall forkant Det som i så når? et må har ta vellykket og forbedre og – prosjektene, virksomheten for I er som eie målet fornøyde er for brukerne hvordan? I måles? virksomheten er fall må i gi skal hva teknologiprosjekt. lavere kunder? Det teknologi gi å er

and conquer Divide 2.

MÅL – at som suksess. Bygg Det lego. klare minsker risikoen kortere mål på for mindre gigantblemme. Ha få opp mindre og leve Unngå løsningen. – være med enige sannsynligheten å likevel betydelig delmål treffe med og for alt» gigantomani. og tar sammen «alt i – øker Altså det flere dere å oppgaven i problemet deler. del starten med om å It-prosjekter risikoen at henger – en i til ned leveringstid ble med løse skulle prosjekter

bakspeilet Ikke 3. bruk

ut deg fo… å både du det fra råd skal høres og visst for gjelder et egne tidligere, teknologi ha for når som og med bilfører en kan erfaringer en dårlig Men – Det bruke nok bedriftsleder. andres. Og