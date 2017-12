-- Svenskene flinkere enn it-Norge

Angeliqua Ramming-Gaden, Norges-sjef hos Vmware, mener tiden nå er inne for å utfordre nordmenns holdninger til ny teknologi og våre evner til å ta den i bruk.

Det er den utbredte mangelen på strategi for digitalisering av hele bedriften, ikke bare av it-avdelingen og dens aktiviteter, som har trigget Ramming-Gadens behov for å si fra.

I tillegg har både Vmware og samarbeidspartner Check Point Software Technologies registrert manglende forståelse for at de nye skytjenestene krever nytenkning om sikkerhet, fremholdt talspersoner for begge selskapene på en felles pressekonferanse i Oslo.

Ikke lenger «early adopters»

– Vi er lenge blitt fortalt at nordmenn generelt har vært «early adopters» når det gjelder teknologi, at vi opp gjennom årene har tatt i bruk ny teknologi tidligere enn mange andre og at vi generelt har hatt god forståelse for teknologien, sa Ramming-Gaden, men fortsatte slik:

– Men det var da alt var bokser. Den nye teknologien kommer imidlertid ikke på boks, men i form av software, sa hun og antydet at norsk næringsliv står foran en bratt lærekurve på ny teknologi.

– Å opptre som «fat and happy» er særlig farlig for konkurranseutsatte firmaer, advarte Ramming-Gaden.

På spørsmål fra Computerworld om det er Norges mangeårige suksess med oljevirksomhet som gitt oss en overdreven tiltro til egen fortreffelig, svarte imidlertid Vmware-sjefen slik:

– Nei, oljeindustrien står i første rekke blant dem som nå tar i bruk Tingenes Internett – IOT – så faktum er at de vi kanskje trodde skulle være sidrumpa, nå går i bresjen for ny teknologi.

– Så hvem er det egentlig du utfordrer?

– Lederne, og særlig de lederne som ikke har en digitaliseringsstrategi som omfatter hele bedriften, ikke bare it-avdelingen. Digitaliseringsagendaen skal ikke eies av it, sa Ramming-Gaden.

– Ingen vei tilbake

På pressekonferansen fikk hun støtte fra Arnfinn Strand, sikkerhetsingeniør hos Check Point i Norge. Han er nylig blitt innlemmet i et europeisk team i konsernet der han nå har ansvaret for Check Points sky-relaterte sikkerhetsløsninger i Norden og Benelux-landene.

– Jeg er enig i at ikke alle har tatt den digitale transformasjonen inn over seg. Men det er ingen vei tilbake, fastslo Strand.

– Mange bedrifter har dårligere sikkerhet på sine data i skyen enn lokalt, og det rimer dårlig med at de samtidig sier de er bekymret for sikkerheten, sa Strand.

Han antydet at en del it-folk rett og slett henger igjen i tenkningen fra en tid da sikkerhet var representert av blinkende lys på bokser.

– Den portbaserte delen av sikkerheten i skytjenestene kan være litt pre-1990-type sikkerhet, men i skytjenester er det egentlig selve applikasjonen som representerer sikkerhetsutfordringen, sa Strand.

Han fremholdt at det egentlig er litt rart at it-folk misforstår på dette punktet, for problemstillingen – og ansvarsfordelingen – er godt kommunisert fra skyleverandørenes side.

Mange hybridløsninger

Over 50 prosent av virksomhetene har nå adoptert skyen som en sentral del av sin it-strategi, selv om det er mange hybridløsninger i bruk, fastslo Jørn Nygaard, norgessjef hos Check Point.

Også han påpekte at sikkerhet ikke synes å stå øverst på prioriteringslisten. – De største driverne er tilgjengelighet på data, kostnadsreduksjoner, fleksibilitet og skalerbarhet, sa han.

Siden sikkerhet i utgangspunktet ikke har så høy prioritet, blir det dermed et paradoks at hele 91 prosent i en spørreundersøkelse ga uttrykk for skepsis til sikkerheten i skyløsningene. Check Point legger derfor stor vekt på bevisstgjøring og opplæring av kundene sine på dette området.

Unngå fastlåsing

De store, globale leverandørene av skyløsninger ønsker naturligvis å holde på kundene sine, men Vmware og Check Point var samstemte i at det er viktig for kundene å unngå å bli låst fast i en bestemt skyløsning.

Firmaer som velger en skyløsning for å spare kostnader, kan oppleve at det ikke blir slik, eller at løsningen rett og slett blir overkill i forhold til behovet. – Fleksibilitet på sikt er det som egentlig gir kostnadseffektivitet. Hovedbudskapet vårt er at vi skal gi kundene frihet til å velge, sa Ramming-Gaden hos Vmware.

– Det er viktig å opprettholde muligheten for å flytte dataene tilbake fra skyen. Men da må sikkerheten følge med tilbake. Hvis ikke, kan det bli veldig dyrt, sa hun og hevdet at Vmwares virtualiseringsteknologi bidrar til å sikre dataene bedre enn tradisjonelle leverandører er i stand til.

– Her kan vi utnytte vår spesielle kompetanse sammen med de sikkerhetsleverandørene som vi samarbeider med, som for eksempel Check Point, sa Ramming-Gaden.

Dyktige kriminelle

Sikkerhetseksperter som Arnfinn Strand er naturligvis ikke begeistret for kyberkriminelle, men han gir dem også ros: – De kriminelle er dyktige på teknologi, flinkere enn mange bedrifter, ikke minst på å utveksle teknologi seg imellom, sa Strand.

Problemet er at både globale og mer lokale angrep skjer kontinuerlig, uten at bedriftene tar det alvorlig nok. Nesten ingen bedrifter beskytter sine mobile data, ifølge Strand. Han la fram data som viste at det er godt under 10 prosent av alle bedrifter som benytter tilgjengelig sikkerhetsteknologi.

– Det er bekymringsfullt, sa han og påpekte at altfor mange bedrifter nøyer seg med å kjøre sikkerhetsløsninger som avslører sikkerhetsbrudd først etter at de har skjedd i stedet for å hindre at de skjer.

Ellers som det heter blant it-sikkerhetsfolk: Detect i stedet for prevent. Men det siste, å forhindre at man blir angrepet, er viktigere enn å få vite etterpå at man er blitt det.