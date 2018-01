Vi slår svenskene på digitalisering

En dansk undersøkelse publisert av det danske tilsvaret til vårt Statistisk Sentralbyrå, Danmarks Statistik, viser at danske virksomheter er de mest digitaliserte i EU, etterfulgt av Finland og Norge. En annen nordisk undersøkelse som er publisert av Visma, viser at norske virksomheter er på andreplass i Norden, der Finland er på topp og Danmark er på bunnen.

Digitalisering og digitalisering er tydeligvis minst to forskjellige ting, og det er måtene vi kan måle graden av digitalisering på også.

Å måle digitalisering

Det er naturligvis mange måter å måle graden av digitalisering på, særlig når vi ser på hele land. En enkel måte å kvantifisere presist, kan være å beregne andelen av virksomheter som har og bruker bredbånd med høy hastighet, mobilt bredbånd, egen hjemmeside på internett og sosiale medier. Litt vanskeligere er det å tallfeste graden av bruk av avanserte teknologier som stordataanalyser, e-handel over landegrensene eller noe så enkelt som elektronisk faktura.

En annen metode er rett og slett å spørre de som undersøkes. Da kan presise spørsmål om konkrete problemstillinger kartlegge hvor digitaliserte respondentene er. Svakheten er at utvalget må være stort nok og representativt for å få gyldig statistikk, og at det er en egenvurdering som ligger til grunn for resultatene. Ikke desto mindre er dette en utbredt metode, fordi den gir gyldige resultater om den blir utført korrekt.

EU-statistikk

Våre kolleger i danske Computerworld viser til en rapport utgitt av Danmarks Statistik, som viser at de danske virksomhetene er de mest digitaliserte i Europa. Rapporten «IT-anvendelse i virksomheter 2017» er en EU-harmonisert undersøkelse som gjennomføres i alle EU-landene.

I Eurostats totalstatistikk opereres det med fire nivåer av digitaliseringsgrad i virksomheter: Meget lav, lav, høy og meget høy. Denne statistikken viser at Danmark har den høyeste andelen av private virksomheter med 10 ansatte eller mer med høy eller meget høy grad av digitalisering i Europa. 42 prosent av virksomhetene i Danmark havner her, mens Nederland følger hakk i hæl med 41 prosent. Etter disse finner vi Finland, Belgia, Norge og Sverige, som alle er i området 32 til 35 prosent høy eller meget høy digitaliseringsgrad.

Best på basisteknikk

Danmarks Statistik påpeker at grunnen til at de danske virksomhetene kommer ut på toppen av denne undersøkelsen er at andelen av danske virksomheter som bruker en rekke basisteknologier er relativt høy. Dette dreier seg om hurtig internett, medarbeidere med mobilt it-utstyr, egen hjemmeside og bruk av sosiale medier.

For bruk av mer avanserte teknologier, slike som internettilkoblete ting (IoT – Internet of Things), satellittbaserte tjenester, maskinlæring og kunstig intelligens, så henger de danske virksomhetene lengre etter.

For eksempel hadde 5 prosent av de danske bedriftene har tatt maskinlæring i bruk i 2017, mens en knapp tredjedel av bedriftene hadde internettilkoblete sensorer samme år, noe Danmarks Statistik karakteriserer som «mindre utbredt enn i land vi typisk sammenligner oss med».

Spørreundersøkelse

Rapporten «Visma digital index 2017» er basert på en spørreundersøkelse rettet mot beslutningstakere i bedrifter mellom 5 og 100 ansatte i Norden. Totalt deltok 3000 personer, derav 1539 fra Norge, i perioden juni til september 2017.

Denne undersøkelsen handler naturligvis om områder som Visma opererer i, og fokuserer dermed på digitalisering omkring økonomiske og administrative prosesser i virksomhetene. Undersøkelsen spurte konkret om syv elementer: Innkommende faktura, utgående faktura, leverandørbetalinger, reiseregninger, timeregistrering, godkjenningsflyt og nettbasert tilgang til rapporter. De spurte ble bedt om å vurdere egen bedrift på en skala fra 0 til 100 prosent.

Visma påpeker at siden ordet «digitalisering» har forskjellig innhold for forskjellige personer, ble spørsmålene konkretisert for å sikre lik tolkning. For eksempel på spørsmål om elektronisk faktura, så ble det eksplisitt skrevet at en PDF-faktura sendt med e-post ikke defineres som en elektronisk faktura. Systemene i begge ender må automatisk kunne behandle fakturaene uten menneskelig inngripen for at det skal defineres som elektronisk faktura.

Finland på topp

I Vismas undersøkelse kommer finske virksomheter ut som mest digitaliserte. De scorer 52 prosent i denne undersøkelsen. Deretter følger Norge på 46 prosent, Sverige på 41 prosent og Danmark på 24 prosent.

De norske resultatene viser at det er på digitale godkjenningsordninger flest norske bedrifter har kommet lengst. På dette viser de norske tallene 65 prosent. Deretter følger timeregistrering (63 prosent), nettilgang til rapporter (44 prosent), betaling (41 prosent), utgående fakturering (39 prosent), inngående fakturering (36 prosent) og reiseregninger (33 prosent).

– Konkurransen vil bli enda tøffere framover, og den digitale utviklingen vil gå fortere og fortere. Derfor vil de tiltakene som gjøres i dag være avgjørende for bedriftens evne til å overleve. Satt litt på spissen vil jeg si at digitaliserer du ikke i dag, eksisterer du sannsynligvis ikke i morgen, kommenterer Erlend Sogn, administrerende direktør i Visma, i en pressemelding om undersøkelsen.

For å laste ned Danmarks Statistiks rapport, kan du klikke her.

For å laste ned Vismas rapport, kan du klikke her (krever at du oppgir e-postadresse).