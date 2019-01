Vil skape digitaliserings-bølge i forsikring

«Disrupt» er begrepet som brukes i pressemeldingen der Contemi redegjør for beslutningen. Begrepet brukes ofte til å beskrive hvordan digitalisering snur opp-ned på gamle og etablerte næringer.

Omleggingen til åpen kildekode knyttes til oppkjøpet av Contemi nylig av investeringsselskapet Triple P Capital i Singapore. Investeringsselskapet har som mål å bruke investeringen til å trappe opp salg og utvikling av forsikringsløsninger både i Skandinavia, Asia og i andre land, heter det. En av partnerne i investeringsselskapet er dansk.

Forsikringspoliser

Kjernesystemene til Contemi er knyttet til administrasjon av forsikringspoliser og skadesystemer, og disse systemene vil fra nå av være tilgjengelig som åpen kildekode, ifølge pressemeldingen.

Contemi, som har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, har ifølge pressemeldingen utviklet it-løsninger til mange kjente norske og utenlandske forsikringsaktører. Contemi har også kontorer i Storbritannia og Vietnam.

Planen er å beholde hovedkontoret på Lysaker, opplyser Contemi til Computerworld. Selskapet vil også fortsette å levere it-løsninger til norske og nordiske forsikringsselskaper.

Contemi ble grunnlagt i 2001 av personer med lang erfaring fra forsikringsbransjen. Året etter lanserte firmaet et polisesystem for forsikringsselskaper, og litt senere et skadesystem for den samme bransjen.

Blant dem som har investert i Contemi Holding AS, finner vi If Skadeforsikring Holding AB.

Digitalisering

De seneste årene har Contemi utviklet tjenestemoduler som understøtter nye markedskrav, behovet for digitalisering og selvbetjente løsninger.

– Våre forsikringskunder opplever at løsningene er bedre integrert og tilpasset til forsikring enn generelle CRM-løsninger, skriver Contemi i pressemeldingen. Daglig leder for Contemi er Karl Morten Busk.