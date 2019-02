Hva gjør egentlig Difi?

Digitalseringspådden er et samarbeid mellom Already On og Computerworld. Samfunnet digitaliseres på alle fronter, og mange spørsmål må diskuteres. I hver episode får vi besøk av ulike gjester som har spisskompetanse på sitt felt, som gir sine innspill til utviklingen.

Denne gangen har vi snakket med Steffen Sutorius. Han er direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Det er vanskelig å finne andre med mer innflytelse over den offentlige it-satsingen enn ham. Her deler han sin visjon om hvordan offentlig sektor skal se ut i fremtiden.

Du kan kan også spille av denne podcasten fra Spotify, Itunes eller andre podcast-spillere. Søk på "Digitaliseringspådden".

