Kraftig vekst i Exertis Captech

GØTEBORG (IT-Bransjen): Exertis Captech har drevet med distribusjon av it-produkter i over 20 år. I hovedsak da på det svenske markedet, men fra 2015 også i Norge. Selskapet har hovedkontor og lager i Gøteborg, og omsatte siste regnskapsår for 1,8 milliarder kroner i Norden. De siste ti årene har de hatt tradisjon for å arrangere messekonferansen Expo som et utstillingsvindu ut mot forhandlerne i Sverige. I år hadde også de norske forhandlerne sluttet seg til.

Det er tre år siden selskapet startet i Norge med Espen Haug-Hansen i spissen. Norgeskontoret ligger i Sandefjord hvor den norske salgsstaben er. I år tok norgessjef Espen Haug-Hansen med et 20-talls forhandlerkunder til messen som samler rundt 600 forhandlere, produsenter og ansatte fra Exertis Captech. I tillegg til utstillinger er det også foredrag.

– Dette er et årlig treffsted hvor rundt 60 produsenter har stand og bidrar til en innholdsrik og informativ dag for våre forhandlere, forteller Espen Haug-Hansen.

SVENSKETUR: Norske forhandlere på svensketur til Gøteborg og Expo 2017 med Exertis Captech. (Foto: Charles Williamsen)

Det er fjerde gang Haug-Hansen er med, og i år har han med sin største delegasjon noensinne. I tillegg til forhandlerne har Exertis Captech ansatt flere salgsressurser på kontoret i Sandefjord. Her er det nå syv ansatte og de fleste var med til Gøteborg.

– Mangedoblet omsetning på tre år

Exertis CapTech satser på IT, Entertainment og Large Display med hele Norden som marked. Omsetningen i Norge har økt kraftig og Espen Haug-Hansen kan presenterer norske omsetningstall som avspeiler virksomheten bedre enn tallene i Brønnøysund.

– Exertis Captech har til nå holdt en bevisst lav profil, men tiden føles moden for å stå frem som en aktør å regne med fremover, sier landssjef Espen Haug-Hansen.

Han forteller at tallene vi finner i Brønnøysund ikke viser det riktige nivået på virksomheten selskapet driver. Dette fordi den norske delen av Exertis Captech, som ble grunnlagt for tre år siden, var en del av den opprinnelig svenske distributøren. Med nordisk sentrallager i Gøteborg, har en del av de norske salgene blitt registrert i Sverige.

Vil omsette for 220 millioner

Tallene Haug-Hansen kommer med avspeiler altså det reelle salget som selskapet har hatt i Norge. Disse ligger langt over Brønnøysundtallene, som imidlertid heller ikke er noe å skamme seg over.

I Brønnøysund står de med en omsetning for 2016 på 64 millioner kroner. Siden selskapet har avvikende regnskapsår, gjelder dette perioden fra 1. april 2016 til 31. mars 2017.

UTSTILLER: Nordisk salgs- og markedssjef i NEC, Henrik Breda, viste frem nye møteromsløsninger på Exertis Captech Expo og hentet inspirasjon fra en av 1980-tallets tennishelter. (Foto: Charles Williamsen)

Haug-Hansens tilsvarende tall for samme periode er 96 millioner kroner. En formidabel vekst fra den reelle omsetningen året i forveien, første fulle driftsår, som var på 36 millioner.

I år peker tallene rett til himmels, om vi skal tro Haug-Hansens prognoser.

– Vi har budsjettert med en omsetning på 220 millioner kroner inneværende periode, og vi kommer til passere dette med god margin, sier han. Han er forsiktig med guidingen og vil ikke komme med konkrete tall, siden selskapet er børsnotert.

Organisk vekst

Han svarer benektende på spørsmålet om denne voldsomme veksten skyldes oppkjøp:

– Veksten har vært organisk. Da vi startet i Norge i 2014-15 var det bare meg i lokalene i Sandefjord, sier Haug-Hansen.

Hemmeligheten med en vekst fra null til over 240 millioner i løpet av tre år sier han kommer av gode relasjoner med partnerne, samt erfarne medarbeidere med langs fartstid fra bransjen. Sju ansatte i alt pr i dag.

– Vi har de riktige menneskene på riktig sted. Nå er også Exertis Captech blitt en pan-nordisk distributør for alle partnerne sine. De som jobber hos oss i Norge har i snitt 14 års fartstid i bransjen fra tidligere. Vi er en god gjeng med gode relasjoner i bransjen, og leverandørene har troen på oss.

– Full breddeleverandør

Da Exertis Captech startet opp i Norge var det som en ren komponentdistributør, med fokus på gaming og de tilhørende komponentene, og det er her de har slått seg opp. Nå har de gått videre og tilbyr hele moderselskapets sortiment.

– Vi er nå en full breddedistributør med tre divisjoner, IT, AV, og Entertainment. Vi har også troen på å bygge relasjoner til partnerne våre, og her er suksessfaktoren verdiøkende tjenester. Vi legger mer til businessen enn å flytte produkter, og tilbyr bygging av pcer, configsenter, og så videre. I fjor bygde vi blant annet 30.000 pc-er.

En av de som kanskje har sørget for god omsetning er Tron Atle Løvig i Multicom. Nettbutikken har i alle år satset på bygge-pc, og de har merket at markedet har tatt seg opp. I 2016 økte omsetningen fra 133,8 millioner til 187,8 millioner kroner. Det er en vekst på 40,4 prosent.

VOKSER: Tron Atle Løvig med nettbutikken Multicom har i alle år satset på bygge-pc og har merket at markedet har tatt seg opp. I 2016 vokste omsetningen med 40,4 prosent. (Foto: Charles Williamsen)

– Vi har spesialisert oss på å bygge egne pc under eget merkenavn. Gaming er en del av det, men også high-end arbeidsstasjoner til bedriftsmarkedet har bidratt til god vekst det siste året, forteller daglig leder og medeier Tron Atle Løvig som har et 30-talls ansatte under seg i Åmli på Sørlandet.

Han har handlet med Exertis Captech før de etablerte norsk salgsavdeling, og derfor fulgte de naturlig nok med over da Espen Haug-Hansen fikk ansvar for de norske kundene.

AV-tilskudd

Økt salg medfører utvidet satsing for Exertis Captech i Norge. Nå er det på AV-fronten de øker bemanningen.

– I Sverige er vi markedsleder på AV-produkter. Derfra har vi tatt det beste og tilpasset dette til det norske markedet. Men man må ha lokal kunnskap for å gjøre lokal business, forteller Espen Haug-Hansen.

AV-VEKST: Espen Haug-Hansen har ansatt Håkon Paulsen som AV-ansvarlig i Exertis Captech.

Derfor har de ansatt Håkon Paulsen som AV-ansvarlig. Han kommer fra Serit Itum og skal nå sørge for å følge opp forhandlerne som vil ta del i et stadig voksende AV-marked.