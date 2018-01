Scale Computing blir ny Also-partner

Also og Scale Computing samarbeider på europeisk basis, forteller Also i en pressemelding. I tillegg til løsninger for lagring, servertjenester og visualiseringsprogramvare, vil Also også integrere Scales HC3-løsning med Lenovo-servere for å utvide bruken av hyperkonvergerte løsninger.

På Lenovo-maskiner

Scale Computing tilbyr en enkelt, sømløst integrert portefølje som bringer lagring, servere og virtualisering sammen i en felles anvendelse som er skalerbar, selvreparerende og enkel å administrere. Produktet vil bli solgt på Lenovos maskinvare, og vil gi dramatisk reduserte kostnader og kompleksitet. Applikasjonen er enkel å bruke, og krever ingen ekstra lisensgebyrer eller opplæring. Med den ekstra evnen til å skaleres når og hvor behovet oppstår, lar den organisasjoner vokse uten behov for overanskaffelser av lagringskapasitet.

– HC3-løsningen fra Scale kompletterer vår eksisterende produktportefølje. Gjennom integrasjonen med Lenovo-servere medfører den forenklet administrasjon og de kostnadsbesparelsene som dagens it-miljøer forventer, sier Gustavo Möller-Hergt, som er administrerende direktør for Also Holding.