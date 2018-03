Smarte hjem-agentur til EET Europarts

EET Europarts beskriver i en pressemelding avtalen med Fibaro som et ledd i strategien for å bli Nordens ledende distributør innen smarte hjem. Fibaro produserer sensorer og reléer.

– Kjennetegnene til Fibaro-produktene er at alle passer til Apple Homekit, som er kjent for både topp intelligens og sikkerhet. Og alle produktene leveres i et utrolig delikat design, som gjør de velegnet for det nordiske markedet der estetikken i hjemmet er høyt prioritert, sier salgsdirektør Roger Wollan i EET Europarts.

Større økosystemer

Ifølge Wollan har EET Europarts et mål om å være ledende i smarte hjem-kategorien. De vil levere produkter som ikke bare er vanlige gadgets, men som er smarte og kan kommunisere sammen i et større økosystem som for eksempel Apple Homekit, Google Assistant og Amazon Alexa.

– Med det utgangspunktet mener vi at Fibaro passer perfekt inn i vår eksisterende portefølje, og vi gleder oss veldig til det kommende samarbeidet, hvor vi skal spre Fibaros produkter i det nordiske markedet, sier Wollan til slutt.