Vi handler mindre, men dyrere elektronikk

Totalt sett endte omsetningen i 2017 på 35,1 milliarder kroner. Dette er en økning på 6,2 prosent sett i forhold til 2016.

Dette var samlet verdi for omsetningen av lyd, bilde og multimedia, hvitevarer og småelektriske produkter, foto, mobiltelefoner og bærbare PCer til forbrukermarkedet.

– Årsaken til veksten er at nordmenn kjøper dyrere og mer avanserte produkter. Med i tallene er ikke blant annet ikke spillkonsoller, tilbehør, rutere og stasjonære PCer, så vi anslår 35,1 milliarder til å være et konservativt tall på elektronikkmarkedet, sier Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Ikke overraskende er det salget av DAB-enheter som er den store vinneren i enhetssalg i 2017. neste 1,3 millioner DAB-enheter er solgt. Dette inkluderer nybilsalg med integrert DAB. Salget av adaptere til bil er ikke inkludert i disse tallene. Med 1,3 millioner solgte enheter betyr dette en vekst på 35 prosent sammenliknet med 2016. Her må vi selvfølgelig ta høyde for at 2017 var året der vi slukket FM for godt.

– Salget av DAB-enheter var omtrent slik vi forventet det, når vi tok høyde for en salgsøkning grunnet FM-slukking, Sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Mobiler, brett og klokker

Mobilsalget går ned målt i antall enheter. Ikke så mye men det er en nedgang fra 2 millioner enheter i 2016 til 1,9 millioner i 2017. Nettbrett på sin side holder seg stabilt på 500.000 enheter. På mobilområdet spesielt gjelder konseptet om at vi kjøper færre enheter, men de er mer avanserte og dyrere. Salget av mobiltelefoner er neste helt over i smarttelefoner. 1,8 millioner av de solgte 1,9 millionene er i denne kategorien. Antall solgte mobiltelefoner faller 5 prosent mens omsetningen øker med 8 prosent.

En interessant trend inn mobiltelefoner er at vi nå beholder telefonene lenger. For bare få år siden skiftet vi ut telefonene omtrent hver 18. måned. Dette er nå økt til hver 30. måned. Det virkelig interessante ligger i at det nå er de kvinnelig kjøperne som skifter oftest. Disse skifter hver 30. måned mens menn skifter telefon hver 31,5. måned.

Klokker også såkalt smartarmbånd øker også. Dette gjelder både i volum og omsetning. Mye av dette skyldes en økning i produsenter som utgjør markedet og selvfølgelig det faktum at disse blir stadig mer anvendelige rent teknisk.

TV og strømming

Større enheter og bedre oppløsning ser ut til å være det som gjelder for TV-salget. Antall solgte enheter øker fra 375.000 i 2016 til 386.000 i 2017. Mer interessant er det imidlertid at 47 av dette salget er med UHD-oppløsning, eller 4K for å si det enkelt. TVene bli også som sagt større og andelen mellom 55 og 65 tommer dominerer. Det er også mye som tyder på at man beveger seg mot størrelser fra 65 tommer og oppover.

– Vi ser at andelen TVer med UDH-oppløsning endte på hele 47 prosent av markedet, mot 23,5 prosent 2016, I tillegg kjøper vi stadig større TVer, og det bidrar til veksten i omsetning, sier Jan Røsholm.

Vi ser mindre og mindre linjært TV. Stadig større del av befolkningen bruker nå strømmetjenester til film og TV-serier. Andelen av befolkningen som benytter seg av strømmetjenester til konsum av innhold. I 2016 benyttet 51 prosent av befolkningen seg av slike tjenester. I 2017 er dette økt til 61 prosent. Netflix er fortsatt størst, men HBO har hatt en kraftig økning i 2017.