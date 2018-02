157 nye emojis i 2018

Det er nå flere offisielle emojis enn det fantes hieroglyfer i det gamle Egypt. Men vi kan likevel ikke få nok av nye bildetegn.

2.823 er det samlede antallet etter at 157 nye blir lagt til Emoji 11-definisjonen. Og de er for grunnleggende begreper som for eksempel:

Rødhårede

Krøllet hår

Superhelter

Uendelighet

Kenguru

Partyfjes

Det er Emojipedia som har sluppet en foreløpig grafisk oversikt over nyhetene, men det presiseres at selv om disse er i Apple-stil, er det kun en tilnærming. For det er programutviklerene selv som må finne den endelige løsningen i sine systemer.

Sjekk ut en video-presentasjon av Emoji 11.0 nedenfor.

Via Emojipedia