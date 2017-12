http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">

I tidsalderen etter oljealderen skal Norge leve av kompetanse, forskning og innovasjon. Et viktig verktøy for slik aktivitet er store og kraftige datamaskiner, ofte kalt tungregnemaskiner eller superdatamaskiner.

I den globale konkurransen er slike verktøy viktige for at norsk teknologiutvikling skal kunne hevde seg internasjonalt over tid. Vi kan naturligvis ikke måle oss mot ressurssterke supermakter på dette området, slike som Kina eller USA, men det er interessant å se til våre naboland, som er sammenlignbare i størrelse og ressurser.

Fire års levetid

I Norge skjer forvaltningen av de kraftigste datamaskinene for forskningsformål gjennom universitetene. Norges kraftigste superdatamaskin akkurat nå heter «Fram», og befinner seg på Universitetet i Tromsø.

Da den gikk i drift sommeren 2017 gikk den inn på 153. plass på Top500-listen over verdens kraftigste superdatamaskiner (se egen undersak). Denne listen oppdateres hvert halvår, og nå i november hadde den falt til plass nummer 202.

På den nyeste oversikten holdt den kraftigste datamaskinen i Finland 107 plass, mens den svenske superdatamaskinen Beskow lå på 69. plass. Det er også et lite poeng i at Norge hadde bare ett system inne på listen fra november, mens Finland hadde to, og Sverige hele fem.

Det er opplagt at plasseringene på denne listen vil fluktuere i takt med investeringssykluser og hva som foregår ellers i verden. Norske superdatamaskiner har grovt sett en investeringstakt på fire år, så det er ingen grunn til å tro at Fram vil finnes på denne listen i hele sin levetid.

I juni 2012 ble superdatamaskinen «Vilje» kjørt i gang på NTNU, og da debuterte den på 44-plassen over verdens kraftigste maskiner. Den er nå ute av listen, og skal tas ut av produksjon til neste år.

Overgangsfase nå

Fram ble altså Norges kraftigste superdatamaskin da den ble installert nå i år. Den kommer også til å trenge oppgraderinger ganske snart, siden andre, eldre maskiner på norske universiteter skal fases ut i løpet av 2018. Computerworld lurer derfor på hvordan situasjonen er akkurat nå for norsk tungregning.

— Vi er i en overgangsfase til nye systemer nå, så vi har mindre kapasitet enn det vi trenger for tiden, svarer Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo. Dæhlen sitter også i styret til Uninett Sigma2, selskapet som forvalter de norske superdatamaskinene knyttet til universitetene.

Har Norge tilstrekkelig kapasitet til å understøtte behovene som forskning og utvikling har?

— Vi prøver å tilby norsk forskning det de trenger, men det er nok riktig å si at vi alltid har hatt litt for liten kapasitet. Men det er ikke nødvendigvis bare usunt, svarer Dæhlen.

— Vi har et velfungerende system for store beregninger og lagring av store datamengder i Norge. Vi har også et godt internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom tilgang til store europeiske regneressurser for de som har ekstra store regneutfordringer og er gode nok, legger han til.

Sverige satser hardest

Når vi studerer Top500-listene for de siste ti årene, kommer syklusene til maskinene tydelig fram. Norge hadde toppår i 2008, 2012 og nå i 2017, i takt med nyanskaffelsene. Når vi sammenligner med våre naboland (se graf), ser vi lignende trender. Det er likevel forskjeller å spore på utviklingen for de enkelte landene.

Danmark hadde størst fluktuasjoner i perioden, med flere tilfeller der de var helt ute av listen. Finland har også bølger, men lå bak Norge i kun to år, fra juni 2012 til juni 2014. Utviklingen til Finland har også hatt en stigende tendens siden juni 2012.

Blant de fire nabolandene her i Norden er det Sverige som satser aller hardest. Landet har ikke vært under 100-plassen de siste ti årene, og lå lavere enn Norge kun i perioden juni 2012 til november 2013.

-- Har nabolandene våre høyere ambisjoner enn oss på dette området?

— Om de har høyere ambisjoner enn oss, det tror jeg vel ikke. Men etter det jeg vet har Sverige og Finland investert mer enn oss de siste årene, svarer Dæhlen.

— Dette går i sykler. I noen perioder har vi ligget helt fremst, og så har svenskene og finnene ligget foran. Nå er vi midt i en reinvesteringsfase i Norge, så nå ligger vi lavere på disse listene, legger han til.

-- Men svenskene har ligget foran hele tiden de siste årene?

— Ja, absolutt, men de er både dobbelt så store som oss og de har investert mer de siste årene, fastslår Dæhlen.

Ikke alvorlig bekymret

Selv om nabolandene våre vanligvis ligger foran oss på Top500-listen, er ikke Dæhlen alvorlig bekymret for akkurat det i seg selv.

— Jeg jobber for at vi skal ha gode tilbud. Vi ligger litt bakpå nå og det er grunn til å være litt bekymret. Men jeg er ikke alvorlig bekymret. Vi har klart å opprettholde et relativt godt nivå på våre tungregneanlegg siden vi startet midt på 80-tallet. Jeg forventer at vi skal klare det de neste ti-femten årene også. Det er viktig for norsk forskning. At dette går litt i bølger, det må vi regne med, sier han.

-- Finnene akselererer, og investerer tettere?

— Det har også noe med hva slags type maskiner som kjøpes. Noen maskiner kan gjennomføre store koblete regneoppgaver, mens andre kan kjøre mange beregningsjobber i parallell. Det er særlig de maskinene som ekspederer store koblede regnestykkene som kommer høyt på listene, og her har svensker og finner investert i kraftige maskiner, sier Dæhlen

Bra i bredden

Han fokuserer mest på hva datasystemene skal brukes til, og hvor stort behovet her til lands er.

— Kapasiteten i Norge har gjennom årene, i all hovedsak, vært i nærheten av behovet. Men de er også riktig å peke på at når det gjelder de aller største regnestykkene har vi ikke hatt maskiner som har kunnet håndtere disse. Litt forenklet kan vi si at oppgaven har vært å finne en fornuftig balanse mellom tilbud i bredden for de mange store beregninger og tilbud i spiss for de virkelig store beregningene, forteller Dæhlen.

Han mener derfor at det ikke nødvendigvis er enkelt å gjøre en gyldig og fornuftig sammenligning med våre naboland bare basert på Top500-listen.

—På én måte, og i noen sammenhenger har vi sannsynligvis hatt bedre kapasitet enn våre naboer i Norden, i andre sammenhenger lavere. Det å være på Top500-listen, det er selvfølgelig interessant fordi det sier noe om toppnivået vårt, men det forteller bare en del av bildet når det gjelder tilbudet på regnekapasitet til norsk forskning, understreker han.

Ingen avvist

Enhver begrenset ressurs må forvaltes, så også tungregnekapasiteten til universitetene våre. I dag brukes datakraft til modellering, simulering og beregning innen stadig flere fagområder, og pågangen er stor for kjøretid på de norske superdatamaskinene.

-- Er det forskningsprosjekter som prioriteres ned eller ut i framtiden fordi det ikke er ressurser til å betjene dem?

— Nei, jeg er ikke kjent med at seriøse søkere ikke har fått regnetid på de norske anleggene, svarer Dæhlen.

— Det er en ressursfordelingskomite som vurderer søknader til bruk av disse ressursene, og de gjør en prioritering. De har fått kriterier å prioritere etter, men jeg har aldri hørt om at noen ikke har fått anledning til å kjøre hvis de har et godt prosjekt. Noen har kanskje syntes at de har kommet litt langt ned i køen, men slik må det være når man har begrensede ressurser, legger han til.

Den nye oljen

«Du får det du betaler for» er en gammel sannhet som også gjelder superdatamaskiner. Selv ikke oljenasjonen med trillioner på bok har uendelige ressurser å bruke på å kjøpe inn datakraft. Dæhlen er likevel klar på at Norge trenger mer ressurser for å understøtte norsk forskning.

— Mitt generelle syn er at vi har et tungregnesystem som fungerer, men vi skulle gjerne hatt noe mer kraft i dette systemet, sier han.

-- Burde ikke noen av oljepengene våre gått til å lage den «nye oljen»?

— Jeg vet ikke hva den «nye oljen» er, men jeg mener at det er fornuftig å investere oljepenger i tungregning. Kanskje ikke det dobbelte av i dag, men noe henimot det dobbelte. Jeg mener det hadde vært riktig å gjøre, og at det hadde vært et tilfredsstillende nivå for norsk forskning. Det er nok aktivitet bak en slik investering i Norge, svarer Dæhlen.

— Det som er viktig her, er at vi investerer akkurat så mye at vi bruker kapasiteten til disse anleggene optimalt hele tiden. At vi ikke overinvesterer og ikke underinvesterer, og det er en vanskelig balansegang, avslutter Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO.