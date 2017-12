Norske offentlige digitale tjenester scorer høyt

Den årlige europeiske undersøkelsen «European e-government services» viser utviklingen av digitalisering innen offentlig sektor i 28 europeiske land. Undersøkelsen utføres av Capgemini på oppdrag fra Europakommisjonen.

Årets utgave av rapporten, den 14. i rekken, viser at Norge stadig er med i tetgruppen. Vi rangeres over gjennomsnittet på alle områder som er undersøkt, med unntak for digital infrastruktur. På området mobilitet, altså hvor godt de digitale tjenestene fungerer på tvers av landegrensene, befinner Norge seg blant topp tre.

Ti tusen nettsteder kartlagt

For å kunne rangere landene i undersøkelsen, har over 10.000 nettsteder blitt kartlagt. Her har de digitale tjenestene blitt evaluert med tanke på kvalitet og kvantitet i forbindelse med fire livshendelser for innbyggerne: Starte en bedrift, finne en jobb, studere og familieliv.

Rapporten viser at offentlig sektor fortsetter å legge flere tjenester ut på nett. Mens flere land, i antall, har økt nett-tilgjengeligheten på offentlige tjenester, er kvalitative tiltak for eksempel mer transparent leveringsprosedyre og forhåndsutfylte skjemaer med personlig informasjn nødvendige for å forbedre de digitale tjenestene.

– Offentlig sektor i Norge skårer som vanlig høyt på de fleste av de områdene som er kartlagt. Men flere land som det er naturlig for oss å sammenligne oss med, ligger faktisk foran oss og viser mer fremgang. Norge scorer høyt på mobilitet som reflekterer tilrettelegging for virksomheter og borgere i fra andre land. Generelt sett vil et land legge bedre til rette for egne innbyggere enn andre lands innbyggere, men EU ønsker god tilrettelegging for alle EU borgere på tvers av grensene, sier Eirik Magnus Sødal i Capgemini Consulting i en pressemelding.

Stadig rom for forbedring

Rapporten viser en forbedring i e-forvaltning i hele Europa. Som et eksempel på dette trekkes mobilvennlige tjenester fram, der 54 prosent av tjenestene nå også er egnet for mobilskjermer. I 2015 var bare 27 prosent av nettsidene mobiltilpasset.

På den andre siden påpeker rapporten at utviklingen av digital infrastruktur på tvers av landegrensene mer beskjeden. Det forventes at den europeiske identitets-infrastrukturen Eidas kommer til å bøte på dette framover.

– Selv om vi skårer høyt i Norge, viser de underliggende resultatene at vi gjør det dårlig på ting som er viktige for oss som enkeltindivider. Offentlig sektor må bli bedre til å gi informasjon om for eksempel saksbehandlingstid og forventet leveringsdato i sine digitale løsninger. Dette er mangler som har gått igjen over flere år. I forhold til mobilvennlighet har vi også mer å gå på. Dette må være en forutsetning for alle nye og eksisterende tjenester. Rapporten viser at Norge har tilbakegang når det gjelder digital infrastruktur for flere tjenester. Til tross for at de siste årene regjeringen har lagt stor vekt på blant annet digital post og gjenbruk av data i offentlig sektor ser vi at det her fortsatt er en vei å gå sammenliknet med de beste landene, sier Sødal.

Det finnes mer informasjon og mulighet til å laste ned selve rapporten på Capgeminis nettsider.