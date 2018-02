Evry har blitt Peppol-sertifisert

Digitalisering av offentlige anskaffelser krever en plattform for utveksling av dokumenter som følger med anskaffelsesprosessen. Bestillinger, ordrebekreftelser, fakturaer, følgesedler og betalingsmeldinger er alle slike dokumenter. Spesifikasjonen for slik elektronisk dokumentutveksling i Europa heter «Pan-European Public Procurement Online» - Peppol.

Nå melder Evry i en pressemelding at deres aksesspunkt for utveksling av betalingsmeldinger basert på Peppol har blitt sertifisert, og at DNB er første bank ombord på løsningen.

Pilotprosjekt med DNB og Nav

Evry opplyser at selve sertifiseringsprosessen ble gjennomført som et pilotprosjekt sammen med Nav og DNB. Selve sertifiseringen ble tildelt av Difi, som norsk myndighet for Peppol.

– Det er svært gledelig at pilotprosjektet mellom DNB og Nav ble vellykket, og at DNB som den første banken i Norge nå tar i bruk vårt aksesspunkt for utveksling av betalingsmeldinger. Evry er først i Norge og blant de første i Europa som har fått denne sertifiseringen. Innovativ teknologi og åpne standarder vil gi våre kunder digitale fortrinn, blant annet gjennom svært gode muligheter for automatisering, sier Johan Nygaard, direktør for Information Logistics & Services i Evry i pressemeldingen.

Tilfredsstiller DFØ

Med denne sertifiseringen tilfredsstiller Evrys løsning Direktoratet for Økonomistyrings (DFØ) krav for å inngå rammeavtaler for statlige virksomheter. Samtidig gir den et standardisert grensesnitt og gjør det enklere for statlige virksomheter å bytte bankforbindelse, i tillegg til at sikkerheten for elektronisk formidling av betalingsinformasjon styrkes, heter det i pressemeldingen.

– Difi er fornøyd med at den første løsningen som tilfredsstiller DFØ-krav til konsernkonto-banker fra 2019 allerede er på plass. Det er viktig at offentlige virksomheter kan bytte bankforbindelse uten at det må etableres nye løsninger mellom kunde og bank. Ved å ta i bruk en forsterket versjon av Peppol e-Delivery-nettverket, som allerede er i utstrakt bruk til elektronisk fakturering i Norge, har vi fått på plass et standardisert grensesnitt mellom bankene og deres kunder som gjør dette mulig, samtidig som sikkerhetsnivået økes, sier Olav Astad Kristiansen, prosjektleder i Difi.