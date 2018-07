Evry skal levere kontanter i Nederland

Evry har inngått en femårsavtale for levering av minibanktjenester med nederlandske Geldservice Nederland B.V. GSN er et samarbeidsselskap med de tre største bankene i Nederland som deltakere.

Avtalen er verdt mer enn 500 millioner kroner de første fem åra, og har en opsjon for å forlenge avtalen med ytterligere tre år.

Helt nye tjenester

Minibanktjenesten i GSN-regi skal utvikles fra behandling og distribusjon av kontanter i Nederland til å være ansvarlig for alle kontantrelaterte tjenester i regi av de deltagende bankene. Dette utvider ansvaret til også å omfatte tilgang og trygghet for kontanttilgang i Nederland.

­– Vi ser en økende interesse blant banker over hele Europa for å redusere kostnadene ved å håndtere kontanter. Samtidig trenger de å forbedre sine tjenester og gi kundene større komfort. EVRY er en av de få leverandørene i verden som tilbyr en fullverdig ATM-pooling løsning, og vi er glade for at GSN har gitt oss sin tillit ved å inngå denne avtalen, sier Björn Ivroth, konsernsjef i EVRY, i en pressemelding.

De tre bankaktørene i Nederland er ABN AMRO Bank, ING Bank og Rabobank.

Sterk i Norden

Minibanktjenestene Evry tilbyr er basert på leverandøruavhengig programvare, og integreres fullt ut med internasjonale og nasjonale nettverk for kortbaserte tjenester. Selskapet er største leverandør av minibanktjenester i Norden med 80 prosent markedsandel.

I Europa for øvrig leverer de nå minibanktjenester i 11 land.

Nederland er et av landene i Europa med nære historiske relasjoner til Norge. Og ifølge tall fra KLM reiser minst 200.000 norske fra Norge med Nederland som endelig destinasjon hvert år.