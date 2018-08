Ivroth slutter i Evry

Bjørn Ivroth tok over stafettpinnen som konsernsjef i Evry etter Terje Mjøs – i etterkant av at investeringselskapet Apax kjøpte konsulentselskapet i 2015.

Nå varsler han sin avgang. I forbindelse med resultatrapporteringen for andre kvartal kom det frem at at Ivroth planlegger å pensjonere seg når han fyller 60 neste år.

– Alderen rammer oss alle. Jeg har hatt et fantastisk kult liv der jeg har fått være med på mye. Jeg begynte å jobbe i 1985 og har sett en hel del. Men tiden flyr og jeg har meddelt at jeg går av med pensjon når jeg fyller 60 år. Vi ville meddele det i god tid, slik at det kan skje på et godt og udramatisk vis, sier Ivroth i et intervju med vårt søstertidskrift IDG.se i Sverige.

Det vil bety at Ivrots Evry-reise vil avsluttes etter 4,5 år.

– Jeg er veldig imponert over Evry og medarbeiderne. Vi har en strategi som ligger fast og Q2 så bra ut, der vi leverer på de investeringene vi har gjort. Jeg kommer til å savne det, hjertet slår for Evry, og jeg synes fremdeles det er superkult å gå på jobben, sier Ivroth, som også melder at arbeidet med å finne en ny konsernsjef allerede er i gang.