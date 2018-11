Kunstig intelligens stopper svindel

Svindel med kort er et betydelig problem, selv om Norden er et av de stedene der problemet er minst. Svindlerne bli imidlertid mer og mer avanserte. De er teknologisk avanserte og den såkalte "no card present" svindelen er den mest utbredte. Dette er en svindeltype der man ikke trenger selve kortet, bare kortopplysningene.

– Vi konstaterer at kriminaliteten endrer karakter i takt med digitaliseringen. Det er alvorlig at folk blir forsøkt svindlet og vi legger derfor ned enormt mye arbeid for å øke sikkerheten for våre kunder. Dette er viktig for å opprettholde tilliten til det finansielle systemet, sier Alf Otterstad konserndirektør for IT i DNB.

Samarbeidet med EVRY gir etter DNBs mening det mest innovative og tekniske avanserte forsvaret mot denne typen svindel.

– Ved å integrere kunstig intelligens i våre løsninger øker vi nøyaktigheten i sanntidsgodkjenninger av ekte transaksjoner og bidrar til at flere svindelforsøk blir stoppet. Bankene vil med dette tape mindre penger, samtidig som færre kunder får en negativ opplevelse, sier Wiljar Nesse, konserndirektør Financial Services i EVRY.

Årlig overvåker EVRY omlag 2,3 milliarder korttransaksjoner fra 80 banker i 10 land, og avslører hvert år om lag 100 000 svindelforsøk. EVRYs algoritmer kan i løpet av 0,2 sekund avdekke om transaksjonen er et svindelforsøk eller ikke. Per i dag stopper EVRYs løsninger svindelforsøk i åtte av ti tilfeller.