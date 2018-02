Europa en fibersinke

Dette ifølge FTTH Council/Idate som offentliggjorde sin siste oversikt torsdag morgen på sin store konferanse i Valencia. 51,6 millioner europeiske hjem har nå fiberabonnement. Antallet har økt med 20,4 prosent i 2017.

Det som nok bør bekymre mange land i Europa er at Vest-Europa (EU28) ligger nede på 13,9 prosent penetrasjon mens de ledende landene i Asia inkludert Kina ligger på 61-94 prosent. OL-vertene Sør-Korea har for eksempel 81,6 prosent. Også kabelrike USA ligger foran EU.

Det som nok gleder er at veksten i noen av Europas mest beskjedne fiberland med under 5 prosent penetrasjon nå viser sterk vekst. Russland, Polen, UK, Spania og Tyskland viser nå sterk prosentvis vekst. Men i Tyskland og UK er det fra et veldig lavt utgangspunkt – 2,3 prosent penetrasjon i Tyskland – under 1 prosent i UK.

Konsulentselskapet Idate har utført analysen der Norge basert på tall fra september hadde 33,9 prosent penetrasjon.

(Tallet for Norge synes litt for lavt. Nkom har den beste oversikten og oppga 818 000 fibrete husstander i juli. Normal vekst tilsier 840 000 i september. Det vil si at det måtte være 2 447 000 husstander i Norge – hvilket det ikke er. Tallet er ifølge SSB 2 376 000 i september da både Idates tall og SSBs siste oversikt er datert. Basert på Nkoms oversikt skulle tallet vært i overkant av 35,3 prosent i Norge.) Nkom oppgir et annet forholdstall og fant ved halvårskifte i fjor at 41 prosent av alle husstander som har en tilknytning har fiber – da 818 000.