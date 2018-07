Nettpartner får bedre feltkontroll

Det er IFS som fikk ordren om nytt administrasjonssystem for vedlikeholdspersonell i Nettpartner.

Færre bomturer, raskere fiks

Systemet kalles IFS Field Service Management. Det tar seg av ressursstyring av både personell og utstyr, støtter mobile enheter, og koordinerer og avtaler med underleverandører

Et viktig mål er å redusere bomturer, det vil si der en oppgave ikke kan gjennomføres på grunn av at noe mangler der service kan utføres. For en teknisk infrastruktur som den norske, kan en slik bomtur bety lang ekstra ventetid når vedlikehold skal gjøres på installasjoner langt unna riksveier og lager.

– Vi har opplevd en enorm vekst siden oppstarten i 2006. Det har økt behovet for bedre verktøy som kan sikre god inntjeningsevne og kundetilfredshet. I dag er digitale verktøy like viktig som skiftenøkkelen i beltet. De gir muligheter for å optimalisere, forutse og bistå våre serviceteknikere i gjennomføringen av deres arbeidsoppgaver. Det vil føre til at teknikerne kan gjøre flere oppdrag, med bedre presisjon og samtidig skape flere fornøyde kunder, sier Arild Borgersen, daglig leder i Nettpartner i en pressemelding.

Vindmøller og billading

Nettpartner arbeider innen hele verdikjeden, fra prosjektering og bygging, til vedlikehold, oppgradering og kontroll/tilsyn. Selskapet har nylig levert en rekke høyprofilerte prosjekter som blant annet Zephyr, landets største vindmøllepark, og installasjonen av Europas største ladestasjon på oppdrag fra Tesla.

Det er 500 serviceteknikere i Nettpartner som skal ta løsningen i bruk.

Kontrakten er ikke tidsavgrenset, og verdi er ikke oppgitt.