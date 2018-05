Fingeravtrykk for smartkort

I følge en pressemelding fra selskapet har man nå sendt ut produktprøver til syv ledende kunder i Asia, Europa og Nord Amerika. I tillegg er selskapet også i samtaler med 20 andre selskaper angående sin smartkortmodul.

I følge selskapet selv er fingeravtrykksmodulen spesielt egnet for smartkort brukt som identifikasjonskort og tilgangskontroll. Modulen fra NEXT Biometrics kobler seg direkte til brikken i et smartkort og blir en del av kortets interne enheter.

Kontaktløse smartkort

I april annonserte NEXT Biometrics at de har tatt et vesentlig skritt mot å kunne kommersialisere sin teknologi i kontaktløse smartkort. Selskapet møter nå de kravene til lavt strømforbruk i forbindelse med trådløs prosessering av biometriske data. Dette er en av hovedutfordringene for denne typen teknologi.