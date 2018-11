– Bankaxept er billigere!

Tradisjonelt har de amerikanske betalingskortene som Visa og Mastercard kostet tildels mye mer for butikkene og de andre brukerstedene enn det helnorske Bankaxept gjør. Da Google Pay ble lansert for noen dager siden uttalte norgessjef i Visa, Jens Nes, at prisforskjellen på kortbruk for brukerstedene ikke lenger er noen relevant problemstilling.

Dette tilbakeviser nå Bankaxept.

Mindre forskjell

Nes begrunnet denne påstanden med at nå går Visa-prisene ned, mens prisene for Bankaxept går opp. I en e-post til Computerworld skriver Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjefen i Vipps som i sommer fusjonerte med Bankaxept, at dette er i prinsippet korrekt.

«Men prisforskjellen er fortsatt sett relativt stor», legger hun til.

Hun viser til DNBs listepriser for både Visa og Bankaxept for å underbygge det hun skriver.

Der kan vi se at for Visa og Mastercard debetkort er provisjonen brukerstedene må betale til kortselskapet på 0,95 prosent av transaksjonen. Prisingen av Bankaxept er litt mer sammensatt, fordi brukerstedet må abonnere på tjenesten, noe som koster dem 150 kroner i måneden, uavhengig av antall transaksjoner. I tillegg kommer en transaksjonskostnad på 36 øre på prisen for betalingsformidlingen.

En norsk handlekurv

Kjærnes opplyser til Computerworld at Bankaxept har beregnet en gjennomsnittlig norsk handlekurv i dagligvarehandelen var de siste tolv månedene på 280 kroner. Videre skriver hun at abonnementskostnaden for dagligvarehandelen utgjør omlag ett øre per transaksjon i snitt. Runder vi av, så er kostnaden for butikken på 40 øre for hver betaling som utføres via Bankaxept.

Bruker vi listeprisen for Visa/Mastercard-bruk på den samme handlekurven blir kostnaden for brukerstedet på 2 kroner og 66 øre. Dette er altså drøye en seks og en halv gang så høy transaksjonspris.

Kjærnes skriver også at gjennomsnittlig handlekurv for alle brukersteder i alle bransjer har vært på 320 kroner de siste tolv månedene. Jo større beløpet på transaksjonen er, desto høyere blir selvsagt provisjonen som Visa/Mastercard skal ha for å formidle betalingen, slik at forskjellen blir større enn det som er tilfellet for dagligvarehandelen.

Ser vi på forskjellene i bransjer der transaksjonene har høye beløp, som foto, elektronikk, hvitevarer og andre ting som koster tusenvis av kroner, ser vi at forskjellen blir grell – en snau tier for hver tusenlapp som skal betales.

Handelen ønsker Bankaxept

Det er klart at ikke alle betaler listepris for betalingsformidling. Store kjeder eller markedssegmenter vil kunne oppnå en volumrabatt på betalingsformidlingen, og dette fremkommer naturligvis ikke i regnestykkene over.

«Store kunder og segmenter kan ha egne priser, da må det sammenlignes på eget grunnlag. Med unntak av noen få segmenter er Visa nesten alltid minst 5-10 ganger så dyrt», fastslår Kjærnes.

Dette er selvsagt noe vi alle som kunder ikke legger merke til, i alle fall ikke direkte. Men det er mange som frykter at prisene blir høyere fordi butikken legger på prisene sine for å dekke inn kortselskapenes provisjoner.

«Kundene tenker ikke så mye over om de betaler med Visa eller Bankaxept når de står i butikken, men for handelen er det en stor forskjell. Bankaxept er generelt mye billigere i bruk, og vi vet at handelen ønsker betalinger via denne løsningen», avslutter Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps.