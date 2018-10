Regulatorisk sandkasse – nå!

Den 11 juni i år, i forbindelse med behandlingen av den årlige finansmarkedsmeldingen fra regjeringen, vedtok Stortinget at regjeringen skal etablere en såkalt «regulatorisk sandkasse» for fintechnæringen. Det er en ordning som har eksistert i flere andre land i noen år allerede, som gjør det enklere for nystartete fintechselskap å komme seg på markedet.

nådd er De men få at mener av før år. Finans sendrektig som for har ikke utålmodige, en myndighetene myndighetene. ordning presset og dette nå her slik og flere å Bransjeorganisasjoner på andre gjennom hjemme år i for Norge altså IKT-Norge, er på plass, i

viktig disiplinene egentlig informasjonsteknologi hvorfor lager de er sandkasse, ny regulatorisk og en finansteknologi? som innen – av selskapene er Men for hva yngste den så en

Gjennomregulert

sikre Finansbransjen som en mest av forvalter også på virksomheter, de for gjennomregulerte privatpersoner må å har. være, og en måte. Det er både opptrer industriene våre, og pengene aller vi de sikker for at trygg den

fra av Finanstilsynets listen myndighetene. regulert Denne som en finans er fra innen Skjermbilde er lang sakset (Ill: områder er nettside for fintechselskaper. finanstilsynet.no) Det GJENNOMREGULERT: rekke

er konsekvens fordi og ytterste naturligvis ryggraden med finanssektor i tett i henger sammen finansaktører. Dette svært viktig, En er pålitelige er i samfunnet samfunnskritisk. økonomien samfunnet, velregulert vekst, trygghet og stabilitet

Derfor kraftig konsesjoner og og tillatelser og ettergår myndighetene til overvåker nøye. har sterkt som et aktiviteten aktørene, bransjen reguleringsregime for et plass, Finanstilsyn på med

trenger allerede sin for tillatelsene konsesjonene store de problem de aktørene markedet, forsikringsselskapene siden Dette på og bankene, ikke de virksomhet. etablerte for etablert og lenge har De og er et er stort finansmarkedet. og tradisjonelle andre på for

prosess Langvarig

informasjonsteknologi finansaktørene. Dette historikk regel at på situasjonen til det og finansmarkedet utfordrer bestående. med regulatoriske større bølgen nye de finansselskaper, det bruk fra som som starter Da innovative De krav. for oftest fintechaktører løsninger samme er i når annerledes av den nystartete, av avansert slik teknologiselskaper de er null grad enn kommer tradisjonelle uten som også er

samme disse en det For og operere være selvfølgelig tillatelsene på De samme om for til kostbar kan som praksis under storbankene. dagens regelverket, likevel må trenger veien søknader dermed nødvendige konsesjoner hindring de markedet.

at tillatelsene ikke selv lang er er denne og eksempler søknadsprosessen Det om mellom ta gått fintechselskapene tid, på markedet, koste dyrt. før utgangspunktet måneder, problemet og det finnes plass ikke dem på ta tre år. dem på operere det kan perioden et halvt I i det har skal for kan at kan ett flere grunnleggende det

flere for Computerworld. år – Vi har fintechbedrifter over ventet måneder konsesjon om burde før ble tilfeller innvilget, søknaden i næringspolitikk søker å der har et tre Freihow, direktør sett IKT-Norge til halvt Liv som behandle, tatt sier som i

Kostbare konsekvenser

som konsesjon kan krav rekkefølgen gjelder, er fintechselskaper det eller eller ferdig om og tjenester som tillatelsen være tjenesten For ikke den det i at produksjon, reguleringer hvilke må Samtidig søknaden markedsføres faller kilden inn før under sendes. er kan så selges på Produktet konkret er med plass. helt før er klart settes som problemet. til

du Finanstilsynet så sier du søknaden på bedriften, en konsesjon, har dødtid den markedet. Freihow. ikke i tiden du det kan inntekter å altså ingen selge for Det tar til slippe å tjenesten, har lov og gjøre for markedsføre behandle Du – måter er har før før mange

investeringer disse avskjærer investorer mange at Venturefond av hold sårbar fra og hvordan videre Hun gjerdet går, å i selskapene ofte konsesjonssøknaden skaffe konsesjonene dette inntil foreligger. for forklarer på fase. eksterne bedriften settes likviditet livsviktig påvente på av i og en sitter

seks skal rett til selge haler mange, ditt i på tid, for denne si åtte perioden, vanskelig å markedet, lønninger døra er og noen kan Freihow. slett Det inn, skyte til villige er på og mulighet – og lang betale ut, Hvis kroken blir uten kapitalen Så fastslår som markedsføre i produktet du å la være tiden det hovedutfordringen: til eller tilgang for måneder, det den oss i det uten tar bedrifter. investorene

enn ønsker hva for som måte. Det tjenestene andre på på myndighetene hun. – brukt vanskeligere tid om understreker Vi gruppen. rammevilkårene men som regulering ikke er aktørene mange fintech-gründere å derfor vi fra ikke denne tech-gründere, er trenger som har mye Derfor er deregulering, og for i er samme markedet, søke tillatelser er tilpasset de

Regulatorisk sandkasse

en tidsavgrenset oppfølging problemene fintechselskapene få forretningsmodeller for på i tett virker. regulatorisk av og tilbakemelding ut ordning under sandkasse dag. periode samarbeid lar en finansmyndighetene. testmarked, leveringsmekanismer på en i på Dette er løsningene løsningen peker En som et teste og er med erfaring innovative å skjer hvordan bransjeorganisasjonene Dette tjenester, som på og produkter, del

selskapene selskapene, selv som er sandkassen varianten noen til danske under myndighetene alle fraviker sandkassen. deltar som om ordningen. opprettholder Dette til regulatoriske i operativ sant i den Storbritannia, den opererer krav tilfeller I mens om de er regulatoriske krav

førstehånds setter teknologiene menneskelige og som sandkassen. relevante presis de denne tillegg og lage Til dem må av en ressurser stand i finansmyndighetene i og er passende som dem. til å noe jobber aspekter, opp gjengjeld løsningene til alle ha mer for i saken, som regelverk følge får andre løsningene, nye i forretningssiden ordning. kan naturligvis som i regulering i krumtappen De sikkerheten innblikk finansmyndighetene Det selskapene et langt aktiviteten, slik av

e-valuta Regulering av

opparbeide kanskje for kan regulatorisk å at trekker regulere blokkjeder og en Freihow fintech opplagte valutaer seg på innovativ fremst i hører formålstjenlig digitale en det myndighetene kunnskap sandkasse, eksempler først for fram som som hjemme på måte. og deretter

utvikler måter at Kryptotokens, vet Hvordan og ut eller enkelt vi aktørene seg kompetanse, vet å hvilke Vi vanskelig et sier heller behandles. teste på. En finne tjenester til regulatorisk godt og vært som blokkjedebaserte helt på hvordan. disse verken gjort klassifisere mange skal selv, skal reguleres løsninger, sandkasse disse myndighetene er tjenester – av investorer jomfruterreng, spørsmål, myndighetene slike ville i kryptoemisjoner antar sted kryptotokens at å finansielle sentrale ikke hvordan eller ikke egnet seg bli (ICO), er er slik men andre egen hun. å kunne framover, åpenbart noen et måter det erfaringer å fornuftige og utviklet

i å til. observasjon konkrete – erfaringer kunne hun legger blir på slike et ville også måter tokens er Gjennom dem å svar, utvikle som venter det seg kryptovalutaer av tett Myndighetene myndighetene en sprik finne regelverk hvordan og må sandkassesetting, aktørene for på. tjenester. Internasjonalt hjulpet regulert, tjenestene og mange i fornuftige regulere skaffet

deltakerne involvert var på halvparten understøttes Dette i eller første sandkassen. i e-valuta. runde når der blokkjeder av ser I den vi britiske fintechselskapene

terreng Taper

år. å våre gang Europa. komme Som land, innen år, i vi i til utgangen naboer ble rekke Det til i var regulatoriske en sandkasse klar februar av sandkasser Storbritannia, satt og både Danmark mens operative finnes 2019. altså tidsfristen allerede i juni i stortingsvedtaket i i før sin finner blant i den eksempler 2016, sommeren I utenfor nærmeste fra i Norge som lanserte

vil om får Freihow konkurrenter Øyvann) farten. utenlandske fintechselskaper at opp tape finansmyndighetene ikke sine ADVARER: norske til terreng om (Foto: Stig advarer

grunn tid fintechselskapene bekymrer hører til av Hun til Freihow fordi en som norske å lands. IKT-Norge, jo at lang forsprang, har hennes norske et i forteller og blir desto i sandkasser ordning plass med jobbet få for operative allerede på i Liv har regulatoriske land myndigheter myndigheter den nøler, organisasjon lengre større her Dette med forspranget. lignende

hadde på, 2016. Storbritannia innen revolusjonerende IKT-Norge lansert ganske sier det hun. sandbox, og med å Da sin begynte i dette akkurat forslag måte var fremme nye i Vi – sommeren teknologiaktørene Norge de om en å jobbe finans

–…