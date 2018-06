Vil bli største på fintech

– Vi har valgt å gå linen helt ut og bli Norges største fintech-selskap, sier administrerende direktør Øyvind Aass i Sparebank 1 Banksamarbeidet DA til Computerworld.

etasjer De like utviklingsselskap forretningsutvikling fra innovasjons- eid 14 ansatte det romslige it-utvikling bistand fire med stort i mange Banksamarbeidet Hammersborggata 280 i og nevnte et Fordelt konsulenter. de rundt jobber får Oslo på og 1-banker. for i et innleide av er sitter markeds- bankene. omtrent og selvstendige som Sparebank kontorbygg

akkurat og stolt finansteknologiske som teamene Sparebank nivå. utviklingsprosjektet 1s her er er Det arbeides over fintech-utvikling Her tempo mobilbank-app. høyt på høyt mest med i nå, kanskje det

– smartmobilen og Vi markedet vi i Norges og mobilbank, i I oppdatering, år lanserte App ute tidlig var 4,6 fastslår andre det. at husk poeng. et år allerede – bare kommet Vi april av slått halvt vi i 2011. mulige tidligere. beste vår en 5 en oss har hele på har på på i omfattende var Ingen tre leverte mai Vi oppnådde Store brukerscore Aass. mobilbank-løsning

og Fintech PSD2-direktivet

komfortsonen. sa ut ut oppdaterte av og Evry, banknæringen nå bankdirektivet Evry gikk kalt andre med bidrar sende nylig blant hos i Øyvind EU, Aass tett Sparebank it-selskapet fra PSD2, til foredrag og har 1-alliansen det samarbeid et å at

side, men fintech-selskapene som ser at understreker fremholder har noen å dem var på gode som eksterne medgi endrer kanskje finansnæringen litt ordspill være av Jeg imidlertid rammebetingelsene nye, de til er hensikt han. – kraftig. Vi vil en Sparebank seg ikke 1-bankene, nå at for og tvil ingen det om interessante å og del trussel. dette Tvert imot, også min styrke bank- samarbeidspartnere, til sier Aass, at det stor fra skal bruke han

er PSD2 det EU når betalingsformidlingen vil skal Dette EU og i i føre EU-direktiv store og januar ble betalingsdirektivet ifølge endringer i Norge. betalingstjenester, er EØS, regulere i innført til som et Finans gjelder år. som som

å forskjellen også firmaene også Bedre at i mer økt Et markedet er for kommer under bankene, av legge tilbydere er ord for direktivet blant målene. sikkerhet innovasjon av inn Den PSD1 nye begrepet det rette formålene og bare er andre betalingstjenester. som med betalingstjenester. og til direktivet store mellom fintech. men ikke mange regulerer av forgjengeren konkurranse andre PSD2-direktivet Med

norsk. godt fremveksten gjerne ny, Fintech under trauste, av kanskje finansteknologi ord det er som som mange konkurrent som på og ansett ekspansiv om i til en bankenes dagen mye et som på nå blir tilknytning helt innovativ utfordrer og brukes kjedelige sett en gamle «legacy»-løsninger. litt og fintech Av paraplyen næring –

bildet nordiske eksempler har vilje andre har teknologi-selskaper teknologidrevet ikke men helt med som Norsk Aass, ta amerikanske Men bankvesen frem stemmer her bruk i tidlig ikke nedover bankvesen stor 1985. i ny For landene. med it- og bankene fordi mener til seg engasjerte mange og vært enn virkelighet, tidlig og til 1960- 1970-tallet. som trekker lands. de bank-it i siden på andre med med å helt så usedvanlig fra Europa, teknologi norsk sammenlignet de Aass mer eksempel opplevde trenden til norsk jobbet bare land, denne i

i seg enn en mener plass av eksempel for banker land, rett Norge opplever del løsninger Norge. – vi en for Mens allerede fintech-utviklingen er og drift, kommer sier Derfor gode på til løsninger mange betalingsløsninger i norske finansnæringen Pay, stedet har Aass. slett Grunnen mye at arter andre som utviklet slike land, annerledes Aass. i i at andre for senere nye litt god dag er av databransjen i mange i selv, Apple lengst del mange

Produksjon distribusjon og

begrepene i være eier -løsninger. fintech-bransjen. er opererer 25 og med av 1-alliansen distribusjonssiden vil tror banktjenester og I gode av. og denne Vipps – det Sparebank konkurransefortrinnet. stordrift konkurransefortrinn, den dag brukeropplevelser 2015, man På nå lansert i vil bankenes møter være banknæringen som som ble på praksis det produksjonssiden I Vipps, kundeløsninger vi er siden er frittstående på prosent selskap bankene DNB et av er sier at opprinnelig nye gjerne eksempel Aass. godt mens distribusjon Et men produksjon

– En utfordring for mange av de nystartede fintech-selskapene i Norge er at gode tjenester allerede er utviklet – og blir utviklet – av bankene selv. Bankene i Norge har alltid ledet an i utviklingen av teknologi. Men vi må jo være obs. Det er farlig å hvile på gammel suksess, medgir Aass.

Autonome team

Et innovasjon «autonome, blant utviklerne høyeste seg som la Aass er Sparebank kaller har tatt operere team». viktigste for 1 DA utviklere, av å bruk Banksamarbeid mulig sikre i i det sine en å virkemidlene av grad som de kryssfunksjonelle

– Tradisjonelt er banknæringen utad kanskje blitt oppfattet som byråkratisk og treg, men her hos oss er det helt motsatt. Vi organiserer våre medarbeidere i autonome kryssfunksjonelle team, der de ansatte ikke får beskjed om hva de skal lage , men hva de skal oppnå. For mange er dette kanskje en litt uvant organisasjonsform, men det viser seg at den er veldig effektiv, sier Aass.

oppleves organisert litt ivrig også er Han seg oppnådd, gode men arbeidet denne medgir dem kan og etter sjefer alle som denne resultatene å så at uvant ledere som at for tilpasse er at på sier arbeidsformen. er det er måten, at er som

å stor en seg frihet og brukes være og – Når til på fare av teamene til er egne mye at for en å tid vel det som vise får ressurser ting ideer, avsporing? kan så det utforske

team Aass. problem. å dyktige er noe – da, er våre alltid forretningssiden, nær det arbeider på, stort det er prioritere. kontakt med men noe Utviklerteamene det Er ikke i sier Jo våre

Kreativitet og tilbakemeldinger

store på former var og stående i elementer. var Aass gjennom gjen… Men dag. fylt spasertur og der Vi i plutselig vegg Hammersborggata. til post-it-lapper store en mange foran ganske teamene tekstbaserte for ordinære, ser liten kommet hel området og Førsteinntrykket åpne i jevnlig visuelle vi man for ble med bedrifter kontorløsninger gule andre å og tok rosa Computerworld med slik fellesskap kontorlokalene en i samles