Fra papir til digital kundeavis

Det betyr ikke at det er et grønt fokus som driver ShopGun fremover, det er informasjon og videreformidling om salg og rabatter som ligger som forretningsideen; et redusert miljøavtrykk skader dog ikke. Nå nærmer selskapet seg 300 000 brukere i Norge, etter å ha dominert det danske markedet.

–Det er veldig mange som ønsker kundeavisen, kanskje spesielt fra lokale tilbydere, men som ikke ønsker at postkassen er full av papir hver dag, forklarer Birch. Vi startet enkelt og greit som en digital tilbudsavis og utviklet oss videre fra det.

I dag kan man bruke appen til å bla i diverse tilbudsaviser, ShopGun er heller ikke alene om dette. Det som gjør de unike er muligheten til å søke opp tilbud basert på lokasjon, slik at du enkelt kan finne matvarer og andre tilbud nær der du bor. Dagligvarebransjen var ikke langsomme med å komme på banen, i Danmark laget Coop salgsmodeller basert på ShopGuns brukere, og fant en tydelig sammenheng i kjøpemønster og hvordan kundene kommer inn til butikken.

–Det begynte som et verktøy vi kalte Raven, der vi trakk kundeavisene over i et digitalt format. Vi var veldig tidlig ute, og da Apple gjorde lokasjon tilgjengelig i iOS så vi konturene av fremtiden. Med adressen til butikken kunne vi enklere skreddersy tilbud til den enkelte bruker. Søkemotoren til tross, vi ser fremdeles et mønster der en del av brukerne gjerne vil bla igjennom kundeavisen for inspirasjon.

Kundebasen

Nedlastinger til side, selskapet melder om rundt 70.000 aktive brukere i måneden i Norge. ShopGun fikk hjelp av Bring, som i stedet for å se på selskapet som en konkurrent, åpnet for et samarbeid. Posten satt allerede med gode forhold til butikkene, og ble den billetten inn mot markedet ShopGun ønsket seg. Løsningen fantes, men som Birch forklarer, var det ikke mye verdt uten en kundebase

–Posten hadde på det tidspunktet et produkt som het Tilbudssøk.no, som var deres svar på digitale kundeaviser, så de hadde en relativt klar plan på hvordan de skulle gå frem. De så at ShopGun kunne tilby en bedre tjeneste og valgte et samarbeid fremfor konkurranse, noe som gagnet alle parter.

Nordisk samarbeid

Etter ekspansjonen fra Danmark til Norge har selskapet også sett at de nordiske kjøpsvanene er meget like.

–Danmark og Norge er som brødre når det gjelder hvordan kundemassen oppfører seg, vi så de samme mønstrene gjenta seg om og om igjen. Vi vil gjerne være alle nordmenns personlige butler når det gjelder shopping. Kundeavisen har vært kjent siden 60-tallet, vi tar noe man allerede kjenner og drar det inn i en digital alder.

Sverige er også et satsingsområde, der har ShopGun tidligere hatt en avtale med Postnord, og ligger på omtrent like mange nedlastinger som i Norge. Appen kan med andre ord brukes i hele Skandinavia, uavhengig om man er på Danmarksferie eller grensehandel.

Goldrush på apper

Birch er klar på at tiden der man ser enorme nedlastinger av apper er forbi, og at det er vanskeligere å posisjonere seg i nye markeder.

–Det har allerede vært et slags goldrush i appstore, der det først og fremst handlet om å bli oppdaget. Det har ikke skjedd det helt store der, og en av utfordringene med å lansere i nye markeder er at det finnes flere apper og mindre nedlastinger. Nå ligger appstore an til å bli mer redaksjonell, noe som er en utfordring men som likevel kan passe oss bra.

Selskapet har mottatt oppkjøpstilbud blant annet fra det danske postvesenet. De landet heller med en storinvestor i Karsten Ree, som sitter med erfaring fra både media og handelsplattfomer.

Plattform

Birch forteller at selskapet ønsker å kunne utvikle seg videre til å bli en plattform der løsningen vil fungere som en service ut mot kundeavisene.

–Vi ønsker å tilgjengeliggjøre oss mot retail, og en del av arbeidet vi har gjort i bakkant har vært med dette som mål. Vi bruker blant annet semantisk analyse for å tyde eksisterende kundeaviser uavhengig av språk. Det betyr at vi kan være agile og snu oss raskt, til enhver tid jobber det rundt fire personer med manuelt arbeid rundt avisene, resten tar systemet seg av.

ShopGun har utviklet på programmeringsspråket Erlang, det samme språket som brukes hos Whatsapp.

Vil bygge digital bro

–Det er en tidsriktig ting, å digitalisere. Alle må bli digitale, men det er ikke alle som har råd eller mulighet til å bli rene digitale bedrifter, det er det gapet vi vil hjelpe med. Det er også viktig for oss at vi skal være en fullstendig uavhengig spiller. Alle er med på like vilkår, man kan ikke