3D-kamera under vann, billig batteri varer i ti år, dronerekord endte med krasj

Undervannskamera med supersyn

Alle som har forsøkt å ta bilder under vann når man snorkler i sjøen på sommerferien, har opplevd det samme: Selv i tilsynelatende klart vann er det partikler som forstyrrer fotografiet. Å bruke blitsen gjør bare vondt verre, fordi da lyses partiklene opp, og blir enda mer forstyrrende.

Sjekk for eksempel denne videoen, og husk at dette er en proff reklamevideo! (første klipp fra nedi en oppdrettsmerd kommer etter 22 sekunder)

Dette har forskere ved Sintef og andre europeiske miljøer satt seg fore å gjøre noe med, melder Sintefs nyhetstjeneste. I tre år har forskerne utviklet et kompakt 3D-kamera som eliminerer dårlig lys og grumsete vann, og gjør det mulig å ta bilder for å undersøke alt fra helsa til størrelsen på levende fisk i mange sammenhenger.

Det nye kameraet unngår problemet ved å sende ut veldig korte pulser av lys. Det bruker samme prinsipp som en sonar eller radar. Kameraet måler tiden fra en puls sendes ut og til den er tilbake og beregner avstanden. I tillegg kan refleksjonene fra alle partikler som svever i vannet mellom kamera og fisk, filtreres vekk. Resultatet er klare bilder av fisken.

Det store gjennombruddet ligger likevel i de tredimensjonale bildene av fisken. Når fisken registreres digitalt i tre dimensjoner, kan forskerne, og senere fiskerne og oppdretterne, måle lengde og størrelse på fisken og beregne hvor mye fisk som er til stede.

Et tredimensjonalt bilde av én fisk er vel og bra, men kameraet kan følge hundrevis av fisk samtidig. I en fiskestim eller en merd kan kameraet registrere hver enkelt fisk. Ved å følge bevegelsene over tid kan oppdretterne se hvordan fisken har det bra eller om de er stresset.

Det er godt at en svært viktig norsk industri får bedre utstyr til å gjøre jobben sin bedre, men vi tror nok mange sportsdykkere og andre som trives i sjøen også ville satt pris på et kamera som dette, så vi håper at det også kommer en forbrukermodell av dette kameraet.

Vannbasert batteri med over ti års levetid

Verden ser i stadig økende grad mot sol og vind som energikilder. Dette er fornybar energi som vi har uendelige mengder av på planeten vår. Men det er jo ikke slik at det alltid er solskinn eller vind, og om dette skal brukes for å fylle på strøm i strømnettene, må batteribanker stå klare for å dekke behovet mens vinden trekker pusten et øyeblikk.

Det er mange forskningsmiljøer som jobber med å finne fram til bedre batterier, og nå har forskere ved Stanford University i USA kommet opp med et vannbasert batteri som skal kunne løse lagringsoppgaven. Ifølge universitetets nyhetsside kan dette bli en billig løsning, og batteriene skal kunne tåle opptil ti tusen lade-utladesykluser.

Batteriet er basert på ganske elegant kjemi, som er reversibel, og som lagrer ladeenergien i form av hydrogengass. Forskerne fikk til en elektronutveksling mellom vann og mangansulfat, som er et billig og lett tilgjengelig industrisalt som brukes i tørrbatterier, kunstgjødsel, papir og andre industriprodukter.

Prototypen av deres mangan-hydrogenbatteri leverer usle 20 milliwatt-timer med energi, akkurat nok til å gi liv til en LED-lommelykt av det slaget mange har på nøkleknippet sitt, men forskerne er sikre på at de skal klare å skalere dette opp til industrielt nivå.

Det kan gjøre en forskjell for mange lands strømforsyning.

Dronerekord endte med krasj

Droner er kule. Første gang du ser en drone stå dønn stille i lufta, og opplever den adlyde de minste kommandoer med presise bevegelser, så er det noe nesten litt uvirkelig over at det går an. Droner kan brukes til så mangt, og noen har selvsagt tenkt at dersom én drone er kul, så må jo 1374 som flyr i formasjon være, ja, over tusen ganger kulere?

Hvis du i tillegg utstyrer dronene med en kraftig lyskilde som kan endre farge på kommando, og flyr svermen om kvelden, etter at det har blitt mørkt, så har du verktøyet du trenger for å lage et unikt lysshow. Når dronene brukes slik, minner forestillingen kanskje like mye om fyrverkeri enn luftshow, med den forskjellen at hvert lyspunkt er individuelt kontrollert, slik at du kan tegne og skrive på himmelen.

Dette har vært gjort i mange sammenhenger de siste få årene. Inntil 29. april i år hadde Intel verdensrekorden, med en oppvisning med totalt 1.218 droner som underholdt under åpningen av de olympiske vinterlekene i Pyeong Chang. Den forestillingen var imponerende, særlig med tanke på de svært varierende vindforholdene den adressen hadde å by på.

Den rekorden ble imidlertid nylig slått. Under 1. mai-feiringen i den kinesiske byen Xian stilte selskapet Ehang Egret opp med ikke mindre enn 1.374 droner som skulle gjennomføre et 13 minutter langt show.

Under generalprøven den 29 april gikk dette som smurt, og en ny Guinness-rekord ble notert. For å bli godkjent til rekordboka må hver drone være av quadkopter-typen, alle må være i lufta samtidig i minst ett minutt, og droner som feiler blir trukket fra rekordnoteringen. Alt dette kvalifiserte selskapet for, og rekorden var i havn. På selveste festdagen ble resultatet litt annerledes.

Sjefen i Ehang Egret spådde allerede på forhånd at det kom til å bli langt tøffere å gjennomføre forestillingen med hundre tusen tilskuere, alle med en mobiltelefon i hånden. Det fikk han rett i. Interferensen av alle radiosenderne i mobilene forstyrret kontrollen over dronene, slik at en del av dem ikke fulgte instruksjonene fra bakken. På tampen av forestillingen ramlet til og med noen av dem rett i bakken, noe som kan sees litt uti videoen fra Beijing News.

Det er selvsagt enkelt å godte seg over at en så ambisiøst prosjekt mislykkes, men vi synes nå uansett at dette var kult, og vi venter med spenning på når de norske byene slipper ut dronesvermer i stedet for fyrverkeri på nyttårsaften.

Og om du synes slike oppvisninger er ganske hypnotiserende å se på, så har både Intel og Ehang Egret lagd samlesider med opptak fra sine show.